Muere a los 44 años Tyler Duckworth, concursante del popular programa "The Challenge" de MTV

Foto de archivo publicada oiginalmente por MTV de Tyler Duckworth en una promo del programa "The Challenge". ( MTV )

Tyler Duckworth, uno de los rostros más reconocidos de la franquicia de realities de MTV The Challenge, murió a los 44 años en Dakota del Norte, según informó Variety.

La noticia fue confirmada por su madre, Joni Duckworth, quien comunicó el fallecimiento de su hijo a través de Facebook. En su mensaje, explicó que Tyler murió a comienzos de esta semana y que las circunstancias de su fallecimiento aún no han sido esclarecidas.

"Mi hijo, Tyler, falleció a principios de esta semana. Aún no se ha determinado la causa de la muerte", escribió Joni, quien también adelantó que posteriormente dará a conocer los detalles relacionados con los servicios funerarios.

Duckworth llegó a la televisión en 2006, cuando formó parte del elenco de The Real World: Key West, una de las temporadas más recordadas del popular reality de MTV. Su paso por el programa marcó el inicio de una trayectoria que posteriormente lo llevaría a convertirse en un competidor habitual de The Challenge.

A lo largo de su carrera participó en seis temporadas de la franquicia, entre ellas The Duel, The Gauntlet III, Cutthroat, Rivals, All Stars 2 y All Stars 3.

Su nombre quedó especialmente ligado a algunas de las competencias más importantes de la saga. En Cutthroat, Duckworth integró un equipo junto a Brad Fiorenza, Dunbar Merrill y Tori Fiorenza, con el que consiguió una de sus victorias más destacadas.

Posteriormente, volvió a subir a lo más alto del podio en Rivals, donde compitió junto a Johnny "Bananas" Devenanzio, una de las figuras más emblemáticas y exitosas en la historia de The Challenge. La sociedad entre ambos terminó convirtiéndose en una de las duplas ganadoras de aquella edición.

Su último encuentro con los seguidores

La muerte de Duckworth se produce pocos días después de su última aparición pública. El pasado 31 de julio participó en un evento para seguidores de Challenge Mania celebrado en Minneapolis, donde se reencontró con integrantes de la comunidad que siguió su trayectoria durante casi dos décadas.

Su presencia en ese encuentro representó una de sus últimas apariciones ante el público de la franquicia que contribuyó a convertirlo en una figura reconocida dentro del género de los realities.

Con su fallecimiento, The Challenge pierde a uno de sus competidores más veteranos y a un participante que dejó su huella tanto por sus actuaciones en las pruebas como por sus alianzas y rivalidades dentro del programa.

Por ahora, la familia no ha informado públicamente la causa de la muerte. Los detalles sobre los servicios funerarios serán comunicados posteriormente, de acuerdo con lo señalado por su madre.