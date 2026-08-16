Centro Cultural Banreservas homenajea a Kundengo Minier y César Namnúm

César Namnúm, Ana María Henríquez, Kundengo Minier y Mijaíl Peralta en el acto del Centro Cultural Banreservas. ( CEDIDA )

El Centro Cultural Banreservas rindió homenaje a Jesús "Kundengo" Minier y César Namnúm, destacados exponentes y promotores del son dominicano, en reconocimiento a una trayectoria de más de cinco décadas dedicada a preservar, investigar y difundir esta expresión esencial de la música tradicional del país.

El reconocimiento tuvo lugar durante el concierto A Ritmo de Son, encabezado por Roberto Bobadilla y la agrupación Son Urbano, en una velada que reunió música, baile y memoria cultural para celebrar el legado de los homenajeados y su contribución a la permanencia del género en la República Dominicana.

El gerente de la División de Cultura de Banreservas, Mijaíl Peralta, y Ana María Henríquez, de la Fundación Arte y Cultura Raíces, entregaron placas de reconocimiento a Kundengo Minier y César Namnúm por sus aportes al arte, la cultura y la música tradicional dominicana.

Durante el acto, los homenajeados agradecieron la distinción y compartieron con el público su pasión por la música tropical, en especial por el son, género al que han dedicado una parte importante de sus vidas y cuya difusión han impulsado durante varias generaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/16/16899080-8932-4323-a26e-c4dd628deef9-4812cd26.jpg El músico César Namnúm. (CEDIDA)

La música ocupó un lugar central en la celebración. Kundengo Minier y César Namnúm compartieron escenario en un recorrido por temas como Ven mi morena, Celo al aire, Isabel, La Paloma y A la loma de Belén. Su participación culminó con la interpretación conjunta de Cuarto de Tula, una de las piezas más conocidas del repertorio sonero.

La velada continuó con las interpretaciones de La Zona merece un son, Blanco y Negreta, Ya llegó el colador, Son a Villa Francisca, Son de San Antón, El Pecaito y Homenaje a Piro Valerio, que motivaron al público a sumarse al ritmo y el baile.

El repertorio estuvo a cargo de Roberto Bobadilla y la agrupación Son Urbano, integrada por Ramón Martínez Montaña, piano; Ramón del Carmen Ortiz, bajo; Rafael Rodríguez Suárez, trompeta; Gioel Martin, tres; Hipólito Payano, bongó, y José Luis Bahamontes, güira y timbal.

Trayectorias

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/16/e51af0ba-87d1-457d-ad0a-a8d8478ed6cb-7a584d33.jpg Kundengo Minier, referencia del son. (FOTO CEDIDA)

Kundengo Minier es guitarrista, cuatrista y constructor de sus propios instrumentos. Su trayectoria lo ha convertido en una figura vinculada a la preservación y difusión del son y de otras manifestaciones de la música tradicional dominicana, labor que ha desarrollado durante más de cinco décadas.

César Namnúm es músico, locutor y escritor dominicano, reconocido por su trabajo de investigación, promoción y difusión del son y otras expresiones musicales tradicionales del país.

A través de sus respectivas trayectorias, Minier y Namnúm han contribuido a mantener vigente un patrimonio musical transmitido entre generaciones y estrechamente vinculado con la identidad cultural dominicana y caribeña.

La actividad fue organizada por el Centro Cultural Banreservas junto con la Fundación Arte y Cultura Raíces, como parte de las iniciativas destinadas a reconocer a figuras de la cultura nacional, promover la música tradicional dominicana y acercar su legado a las nuevas generaciones.