Ciudadanía Fémina abre la segunda edición del Premio Periodista Pía Rodríguez

Las periodistas Dania Goris y Elvira Margarita Lora Peña dieron a conocer los requisitos para participar en el Premio Periodista Pía Rodríguez 2026. ( CEDIDA POR PUNTOS DE VISTA TV )

La plataforma de periodismo feminista Ciudadanía Fémina anunció la segunda edición del Premio Periodista Pía Rodríguez, una iniciativa que honra la memoria de una de las pioneras del periodismo político dominicano y busca reconocer trabajos periodísticos que contribuyan a visibilizar el legado de mujeres que marcaron la historia del país.

El anuncio fue realizado por la presidenta de Ciudadanía Fémina, Elvira Margarita Lora Peña, durante una entrevista en el programa Puntos de Vista, espacio que se transmite por Color Visión desde hace 57 años y que fue fundado por la periodista Pía Rodríguez.

La conversación estuvo a cargo de la periodista Dania Goris, hija de Rodríguez y actual productora del programa.

Homenaje a una pionera del periodismo dominicano

Nacida en Santiago de los Caballeros, Pía Rodríguez se convirtió, pese a no haber cursado estudios más allá de la primaria, en la primera mujer en conducir un programa de panel político en la televisión dominicana.

Autodidacta y apasionada por la lectura, aprendió mecanografía en una sola noche para obtener su primer empleo en el Pabellón de Venezuela de la Feria de la Paz. Posteriormente, el periodista, abogado e historiador Euclides Gutiérrez Félix reconoció su talento y la invitó a trabajar en la redacción de noticias de Radio Caribe.

Su trayectoria alcanzó uno de sus momentos más destacados cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) le solicitó transmitir al mundo el proceso de instauración de la democracia plena en República Dominicana. Su voz se convirtió así en parte de un momento trascendental de la historia política nacional.

Rodríguez falleció en 2014, pero su legado permanece a través de su familia, que mantiene activos espacios como Puntos de Vista y Tele Opina.

Como parte del reconocimiento a su trayectoria, la Alcaldía de Santiago de los Caballeros gestiona, a petición de Ciudadanía Fémina y del Foro de Mujeres Periodistas Dominicanas, que una calle de la ciudad lleve el nombre de la destacada periodista.

Una convocatoria más amplia

Para esta segunda edición, el premio incorpora una novedad: podrán participar tanto trabajos inéditos como piezas que hayan sido publicadas previamente en medios de comunicación o plataformas digitales.

Los trabajos deberán abordar la historia de una mujer pionera o una labor pionera realizada por una mujer dominicana, con el propósito de rescatar y poner en valor aportes femeninos que, en muchos casos, han quedado fuera de los relatos tradicionales.

La ceremonia de entrega está prevista para noviembre de 2026, un mes especialmente significativo en la trayectoria de Rodríguez, ya que fue entonces cuando dio el salto de la radio a la televisión al incorporarse a Color Visión de la mano de su fundador, don Popi Bermúdez.

La fecha límite para enviar las propuestas es el 31 de octubre de 2026, a las 11:59 p. m. Los trabajos deben remitirse al correo ciudadaniafemina@gmail.com.

Las bases completas de la convocatoria están disponibles en ciudadaniafemina.com.

Formación para las participantes

Como parte de la iniciativa, Ciudadanía Fémina también desarrollará dos talleres formativos dirigidos a periodistas participantes, programados para el 12 de septiembre y el 13 de octubre de 2026.

Los encuentros estarán orientados a fortalecer las herramientas para la creación de historias periodísticas protagonizadas por mujeres, en un contexto en el que diversos estudios han señalado una menor presencia de mujeres como fuentes y voces expertas en los medios de comunicación.

Para Lora Peña, el premio trasciende el reconocimiento individual y se convierte en una herramienta para contribuir a una mayor visibilidad de las mujeres en el ejercicio periodístico.

"Las mujeres copamos las salas de redacción, copamos las universidades en las áreas de comunicación y periodismo, y necesitamos también poder dirigir más medios de comunicación", afirmó.

La presidenta de Ciudadanía Fémina también vinculó esta iniciativa con una tradición de mujeres que han contribuido al desarrollo del periodismo dominicano, desde las maestras que impulsaron la revista Fémina en la década de 1920 hasta Pía Rodríguez y las periodistas que ejercen la profesión en la actualidad.