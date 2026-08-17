Comic Con República Dominicana 2026, un evento que crece cada año escuchando a sus fans

Para Óscar Romero, productor general de Comic Con República Dominicana, este es un evento que escucha a sus fans. ( DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL )

Una Comic Con puede reunir actores internacionales, personajes de anime, cosplayers, videojuegos, cómics y fanáticos vestidos como sus héroes favoritos, pero detrás de todo ese espectáculo existe un reto bastante más complicado: descubrir qué quiere encontrar el público cuando atraviese sus puertas.

Para Óscar Romero, productor general de Comic Con República Dominicana, una parte importante de la respuesta está precisamente en escuchar a quienes han acompañado el evento durante sus primeras ediciones.

Esa filosofía estará nuevamente presente cuando Comic Con República Dominicana celebre su tercera edición desde el sábado 24 hasta el domingo 25 de octubre de 2026 en Puerto San Soucí, Santo Domingo Este.

La convención regresará con una programación que combina invitados internacionales con artistas dominicanos, doblaje, cosplay, k-pop, videojuegos, eSports y diferentes experiencias dirigidas a una comunidad geek que continúa creciendo en el país.

Pero para Romero, el crecimiento no consiste simplemente en hacer un evento más grande cada año. También implica aprender de lo ocurrido anteriormente.

Aprender, escuchar y seguir creciendo

"Creo que esto es, como se diría, despacio, pero con buena letra", explica Romero al hablar sobre la evolución de Comic Con República Dominicana. "Vamos año con año desde la primera edición creciendo por un proceso con calma, aprendiendo muchísimo de los gustos y preferencias del público en República Dominicana".

Parte de ese aprendizaje ha llevado a la organización a implementar lo que Romero denomina "Escucha Activa", utilizando encuestas, dinámicas y conversaciones con los seguidores para descubrir qué funcionó en las ediciones anteriores, qué necesita ajustes y cuáles son los invitados y experiencias que les gustaría encontrar.

"Constantemente estamos preguntando al público qué quiere, qué le gustó, qué no le gustó de las ediciones anteriores", señala. La idea, añade, es bastante sencilla: conservar aquello que funciona y ponerse a trabajar sobre lo que necesita cambiar.

Esa relación también influye directamente en la selección de los invitados. Romero describe el proceso como una especie de co-creación con los fanáticos, donde incluso algunos nombres que inicialmente parecen imposibles pueden terminar convirtiéndose en posibilidades reales.

La fórmula parece haber encontrado respuesta. La edición de 2025 reunió a más de 8,000 personas en Puerto San Souci, según informaciones publicadas después del evento. Para 2026, la organización busca continuar esa evolución con más horas de espectáculos, mayor presencia de artistas nacionales y nuevos invitados internacionales.

De Hogwarts y Westeros a Santo Domingo

Uno de los nombres principales anunciados hasta el momento es Natalia Tena, actriz británica conocida por interpretar a Nymphadora Tonks en las películas de "Harry Potter" y a Osha en "Game of Thrones". Además de su carrera como actriz, Tena es vocalista de la banda Molotov Jukebox.

Romero ya tuvo la oportunidad de compartir con ella durante Comic Con Honduras y destaca especialmente su relación con los fanáticos.

"Natalia es increíblemente energética, interactiva; le encanta tomarse fotos con el público, hacer poses, reírse muchísimo", comenta. "La verdad es que creo que es una actriz muy dinámica".

Existe además una ventaja que puede hacer su encuentro con el público dominicano todavía más cercano: Tena habla español gracias a su ascendencia española, lo que permitirá una interacción más directa durante sus actividades.

El doblaje latinoamericano también tendrá una presencia importante. Mike Leal, voz de Ash Ketchum en "Pokémon" desde su temporada 13 y de Eren Jaeger en "Attack on Titan", estará acompañado por Luis Carreño, quien desde el año 2000 presta su voz en español latino a Bob Esponja.

A ellos se suma Dafnis Fernández, cuya trayectoria incluye personajes como Roronoa Zoro en "One Piece", Tyrion Lannister en "Game of Thrones" y Gabriel Agreste en "Miraculous: Las aventuras de Ladybug".

Para Romero, la presencia de varias figuras del doblaje responde directamente al interés del público local.

"República Dominicana es uno de los países que más disfruta de este tipo de invitados y por eso este año estamos trayendo un poquito más que el año pasado", afirma.

También participará Banana Cospboys, dúo mexicano integrado por Luis Gamboa y Eduardo Peralta, reconocido internacionalmente por la elaboración de sus trajes y props mecánicos. El talento dominicano estará representado, entre otros participantes, por Kosena Master, ilustrador y artista 2D de videojuegos.

Mucho más que conocer a los invitados

Pero cualquiera que haya asistido a una Comic Con sabe que conocer a una figura internacional es solamente una parte de la experiencia.

Para 2026 habrá un bloque dedicado al K-pop con coreografías, canto y otras actividades; MegaUnboxing; el especial de stand up comedy "Café Internet", de Minor Pérez; y un bloque de terror presentado por Proyecto Paranormal Latam.

A esto se sumará un Artist Alley con más de 50 artistas nacionales, desarrolladores locales de videojuegos, estudios de cómics, organizaciones que prepararán actividades interactivas, dos tarimas y un escenario destinado a encuentros entre las diferentes comunidades.

Los deportes electrónicos tampoco quedarán fuera.

"Estamos trabajando fuerte con la Selección Nacional de eSports para poder llevarlos a hacer demo shows y, sobre todo, que la gente vaya conociendo cada vez más uno de los pilares fundamentales del universo geek, que son los deportes electrónicos", explica Romero.

Otra novedad será una ruta de transporte desde diferentes puntos del país, con opciones desde Santiago, La Vega, Bonao, Villa Altagracia, Barahona y La Romana, además de posibles rutas internas en Santo Domingo dependiendo de la demanda. La intención es facilitar que la experiencia no quede limitada a quienes viven en la capital.

El cosplay como punto de encuentro

Pocos elementos representan visualmente una Comic Con mejor que encontrarse caminando por un pasillo con Spider-Man a un lado, algún personaje de anime al otro y probablemente alguien utilizando una armadura que necesitó meses de trabajo.

"Siempre el cosplay es como lo que amalgama todo el evento", afirma Romero. "Tenemos cientos de cosplayers que nos acompañan durante el evento, eso hace que sea muy emocionante tomarse fotos, compartir, ver a sus personajes favoritos ahí vivos en 3D".

Los cosplayers tendrán entrada preferencial, vestidores privados, Cosplay Spotlight, una zona de kamekos con fotógrafos especializados y el Cosplay Glam Stage, además de diferentes concursos.

Uno de los principales será la Mega Cosplay Master Cup Centroamérica, con espacio para 32 participantes. El ganador recibirá, entre otros premios, un viaje con todos los gastos pagos a Megacon Costa Rica 2027, donde participará como juez del Top 8 junto a invitados internacionales. Las inscripciones están programadas para abrir el 29 de agosto.

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Todavía faltan sorpresas

Quienes consideren que ya conocen todas las cartas que Comic Con República Dominicana tiene preparadas para octubre tendrán que esperar un poco más.

"Definitivamente todavía no hemos contado todo, hay mucho más", adelanta Romero. "Faltan todavía invitados por anunciar".

Más adelante ofrece una pista adicional sin revelar nombres: "Nos faltan varios invitados internacionales, así que no son poquitos, son varios".

Habrá entonces nuevos anuncios durante las semanas previas al evento, tanto sobre invitados como sobre otros detalles de la programación. La invitación, mientras tanto, es bastante sencilla: preparar el cosplay, reunir al grupo de amigos o a la familia y reservar el 24 y 25 de octubre para descubrir qué tiene preparada esta tercera edición.

Porque más allá de conseguir un autógrafo, escuchar una voz conocida desde la infancia o tomarse una fotografía junto a un cosplay espectacular, Romero espera que el público se lleve algo menos tangible pero mucho más duradero.

"Queremos impulsar a que vayan en familia, construyan buenos recuerdos, construyan bonitas experiencias", expresa, con la intención de que Comic Con República Dominicana deje "ese fin de semana de recordar durante todo el año mientras volvemos para la siguiente edición".