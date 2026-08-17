El festival PhotoImagen arranca con "El Prado en el centro" en el Museo Bellapart

Obras de fotógrafos españoles y dominicanos integran la exposición inspirada en el Museo del Prado. ( SUMINISTRADA POR EL CENTRO LEÓN. )

El Museo Bellapart será el escenario para el inicio de la duodécima edición del festival internacional PhotoImagen, con la inauguración de la exposición "El Prado en el centro: fotografía y memoria en PhotoImagen".

La muestra, que abrirá sus puertas el 20 de agosto de este año, es el resultado de la colaboración entre la Fundación Eduardo León Jimenes, el Centro León, el Museo Nacional del Prado y la Fundación Amigos del Museo del Prado.

La exposición reúne el trabajo de tres reconocidos artistas dominicanos: Polibio Díaz, Fausto Ortiz y Mayra Johnson y doce destacados fotógrafos contemporáneos españoles de tres generaciones distintas: José Manuel Ballester, Bleda y Rosa, Javier Campano, Joan Fontcuberta, Alberto García-Alix, Pierre Gonnord, Chema Madoz, Cristina de Middel, Isabel Muñoz, Aitor Ortiz, Pilar Pequeño y Javier Vallhonrat.

Todos los creadores participantes presentan obras inspiradas en las colecciones que atesora el Museo del Prado, el aura que las envuelve, el edificio histórico que las cobija y el público que las contempla.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/17/fausto-ortiz-en-exposicion-el-prado-en-el-centro-51ba7bbf.jpg Fausto Ortiz en exposición El Prado en el centro. (SUMINISTRADA POR EL CENTRO LEÓN.)

Diálogo cultural

Como un evento que celebra el diálogo cultural entre España y el Caribe, esta muestra cuenta con la hospitalidad de las directivas del Museo Bellapart: su presidenta, Mari Pili Bellapart; Maribel Bellapart; y su directora, Myrna Guerrero, consolidando un intercambio artístico sin precedentes.

Este programa de formación y creación fue posible gracias al compromiso sostenido de la Fundación Eduardo León Jimenes, bajo la presidencia de la doctora. María Amalia León, consolidando puentes estéticos y de memoria compartida.

La curaduría y coordinación general estuvieron a cargo del equipo del Centro León, conformado por Sara Hermann, Orlando Isaac y Michelle Cruz.

La muestra estará abierta en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo Bellapart. El público podrá visitarla en su horario regular, de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., y los sábados de 9:00 a. m. a 12:00 p. m.