Máximo Jiménez recorre la memoria y talento autoral en su libro sobre los compositores dominicanos

Máximo Jiménez resaltó la importancia de la generación de compositores que descollaron en los inicios del fenómeno merenguero. Uno de los invitados fue el artista Kinito Méndez. ( CEDIDA POR MÁXIMO JIMÉNEZ )

Con el propósito de rendir un justo tributo a las mentes creativas que moldearon la identidad sonora del país, el periodista Máximo Jiménez presentó su nuevo libro Compositores de la música popular dominicana, una rigurosa investigación bibliográfica que documenta la vida, el genio y el legado histórico y musical de los autores que transformaron los dos ritmos nacionales –el merengue y la bachata– y contribuyeron al cancionero latinoamericano de la balada, el bolero y la salsa.

En su nuevo libro, que aborda un total de 85 artistas fundamentales de la historia de la música dominicana, se convierte en una publicación esencial para comprender la trayectoria, el impacto y la discografía dentro y fuera del país.

El autor resaltó la importancia de la generación de compositores que descollaron en los inicios del fenómeno merenguero que se conoce como los años dorados de la década de 1980.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/18/maximo-jimenez-presenta-libro-compositores-13-08-2026-4-250da936.jpeg Maximo Jiménez presenta libro Compositores. (CEDIDA)

"El fenómeno sociocultural de la época de oro del merengue en los años ochenta no fue un accidente fortuito de la industria, sino la consecuencia de una carpintería brillante. La perdurabilidad de esa obra, que cuatro décadas después se escucha no como nostalgia, sino como un catálogo de clásicos vivientes, radica en la sofisticación melódica con la que esos creadores blindaron nuestro género bandera", comentó Jiménez.

El autor presentó la obra en el marco de un interesante conversatorio que tuvo como invitados a los cantautores Badir y Mariano Lantigua, líder fundador de Aljadaqui.

El primero, intérprete de éxitos contemporáneos de la música romántica como "No lo sabrás", "Última que aguanto" y "Regálame un minuto más", compartió con el público sobre su repertorio y apuesta a la calidad para enriquecer la propuesta de estos tiempos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/18/maximo-jimenez-presenta-libro-compositores-y-sgacedom-13-08-2026-1-web-e772fb0b.jpeg El autor Máximo Jiménez con los compositores dominicanos durante el acto de lanzamiento. (CEDIDA)

En tanto que Aljadaqui recordó los grandes éxitos de finales de los 90 y principios del 2000 que los convirtió en una banda de referencia del rock dominicano.

Detalles de libro

El autor hizo entrega simbólica de un ejemplar a Kinito Méndez, presidente de la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (SGACEDOM), al expresidente Valerio de León, al asesor honorífico de la institución, Pochy Familia, y otros compositores presentes, como es el caso de Charlie Mosquea, Miguel Braho, René Solís, Olga Lara, Mariano Lantigua y Badir.

Esta obra representa el segundo volumen de Crónica Editorial, sello fundado en el año 2025 con el lanzamiento de su ópera prima editorial, Merengue: Obra periodística en La Nación (1940-1965).

La presentación oficial y puesta en circulación de la obra, que contó con un diseño a cargo de Willy Abreu, se llevó a cabo en el café teatro Juan Lockward del Teatro Nacional Eduardo Brito, en un encuentro conversatorio al que asistieron personalidades de la comunicación, la literatura y el ámbito musical, abierto a todos los lectores e interesados en adentrarse en la riqueza de la música popular de la nación.

Máximo Jiménez es periodista, crítico de arte, autor de La gran Aventura de la bachata urbana (2019) y expresidente de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte). Ha dedicado gran parte de su carrera a la investigación y divulgación de la música popular y la cultura dominicana.