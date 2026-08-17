Publicar un libro en RD: el camino que empieza después de escribir

Publicar un libro en RD exige mucho más que escribir. ( SHUTTERSTOCK )

Terminar un libro no resuelve necesariamente la pregunta más difícil: ¿y ahora qué hago con él? Algo que, en República Dominicana, la respuesta puede llevar por caminos muy distintos.

Hay quienes tocan las puertas de una editorial y esperan a que su manuscrito encuentre un espacio en su calendario. Otros prefieren asumir el proceso completo y autopublicarse. En ambos casos hay algo que no cambia: publicar exige mucho más que escribir.

Ericarol Carlo conoce bien ese recorrido. Tiene seis libros publicados y ha ayudado a publicar más de 30. Su trabajo también ha recibido reconocimiento internacional: Las hijas de Enrico Russo obtuvo la Medalla de Plata en los International Latino Book Awards 2025 y Dos hermanas, una Mención de Honor en la edición de 2024.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/16/15042026-libro-de-ericarol-carlo-joliver-brito202604150009jpg-32ff4360.jpeg Ericarol Carlo con una de sus obras publicadas. (DL / JOLIVER BRITO)

Para Carlo, una de las particularidades del mercado dominicano es que el escritor suele tener que asumir buena parte del trabajo que en otros países recae sobre una editorial. "Aquí no existe una editorial que publique tu libro, se encargue de todo el proceso, te pague regalías y además lo promocione".

El camino hacia la utopublicación

Eso explica por qué la autopublicación ha ganado espacio. No necesariamente porque sea un camino más sencillo, sino porque permite al autor tomar decisiones que de otra manera quedarían en manos de terceros.

Carlo considera que el modelo editorial también ha cambiado y que hoy las redes sociales y la comunidad que un escritor logra construir pueden influir incluso en las posibilidades de publicación.

El cambio, sin embargo, no significa que el libro haya perdido su lugar. Para Ericarol, lo que ha cambiado es la manera de publicar y de llegar a los lectores.

"Esa imagen romántica del escritor que nos han vendido las películas ya no existe. Hay otras formas de publicar y llegar a los lectores. Eso no significa que el libro vaya a desaparecer".

La escritora compara esta transformación con la televisión. "No desapareció, simplemente cambió la manera en que la consumimos, a través del streaming. Con los libros pasa lo mismo. El formato evoluciona, pero el libro sigue ahí y seguirá existiendo".

Joan Prats llegó al mundo editorial de una manera bastante menos planificada. Es autor de tres libros: El dedo mayor de la realidad me saluda, Débora y la casa al borde del infinito y Crónicas de una vida sin filtros. Cuando terminó su primer manuscrito, pensaba publicarlo, pero no tenía claro qué implicaba hacerlo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/16/joan-prats--periodista-y-autor-del-libro-cronicas-de-una-vida-sin-filtrojpg-2283b954.jpeg Joan Prats con su libro Crónicas de una vida sin filtros. (DL/NELSON PULIDO)

"Yo no sabía cuál era la realidad de lo que conllevaba publicar un libro, no sabía nada", cuenta.

Una revista que encontró mientras esperaba en una clínica terminó dándole una pista. Allí leyó un artículo que mencionaba a una persona vinculada a una editorial local.

Investigó, consiguió el contacto y, meses después, presentó su libro. Lo que vino después fue una lección sobre los tiempos de la industria: correcciones, aprobación y una agenda editorial que no necesariamente coincide con las urgencias del autor.

Su primer libro tardó años en publicarse. El segundo, entregado en 2018, llegó a los lectores en 2020. "Pero creo que cada caso es único y depende mucho del tipo de libro que es, el mercado en el que se va a publicar y la editorial con la que se va a trabajar".

La edición importa

Una de las lecciones que ambos comparten tiene que ver con algo que puede parecer menor cuando se tiene el manuscrito terminado: la corrección.

Prats recomienda entregar el texto lo más trabajado posible antes de presentarlo. "Aunque la editorial se encargue de hacer sus correcciones, mientras más listo uno lo entregue, por lo menos en cuanto a corrección ortográfica, por ejemplo, mucho mejor".

En la autopublicación, esa responsabilidad es todavía más evidente.

Joan ha experimentado las dos modalidades y resume una de las principales ventajas de publicar por cuenta propia: "La ventaja es el control". Pero ese control viene acompañado de trabajo. El autor debe ocuparse de la corrección, la publicación, la promoción y de encontrar los espacios donde el libro pueda llegar a sus lectores.

Amazon es, para ambos, la plataforma más fuerte actualmente para quienes optan por esta vía, ante alternativas como Goodreads o Barnes & Noble, donde también puedes publicar en formato digital y físico.

Pero publicar y esperar no es suficiente. La recomendación de Carlo es hablar del libro, moverlo y aprovechar cualquier espacio disponible para darlo a conocer.

Cómo conectar con los lectores Esta quizá sea la parte que más trabajo demanda después de conseguir la publicación: encontrar lectores. Las redes sociales han abierto, en ese sentido, una posibilidad para quienes empiezan desde cero. En su experiencia con la autopublicación, la promoción ha sido incluso más exigente que la edición. "Todo, porque editarlo fue difícil por el tema de financiarlo. Y darlo a conocer y conseguir que llegara a los lectores es más difícil todavía, porque es un trabajo constante que necesita tiempo". Para quien quiera publicar en República Dominicana, las experiencias de Carlo y Prats dejan una idea bastante concreta: escribir el libro es indispensable, pero conocer qué hacer con él después también forma parte del oficio: hay que moverlo, hablar de él y buscar la manera de acercarlo a los lectores. Carlo lo resume de una manera sencilla: "Lo importante es no guardar el libro en un cajón. Todos los libros tienen valor, sin importar lo que digan los críticos".