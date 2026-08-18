Miss Perú recupera su corona y confirma su participación en Miss Universo 2026

Fotografía de archivo de las candidatas a Miss Universo durante la 74ª edición del certamen Miss Universo 2025, en las afueras de Bangkok (Tailandia). ( EFE/ EPA/ RUNGROJ YONGRIT )

A tres meses de conocer a la sucesora de Fátima Bosch, la polémica ya se instaló en el universo de los certámenes de belleza.

Esta vez, el foco está puesto en Perú, donde Luren Márquez pasó de ser destituida como Miss Perú 2026 a confirmar nuevamente su participación en la competencia rumbo a Miss Universo 2026.

La controversia comenzó la semana pasada, cuando la Organización de Miss Perú anunció oficialmente que Márquez había sido destituida y que no participaría en la final del certamen.

Sin embargo, dos días después, la propia reina de belleza publicó un video en el que aseguró que continuaba en la contienda, un mensaje que posteriormente fue respaldado por la organización.

"Hoy quiero hablar desde la responsabilidad, cometí errores y acepto las consecuencias de mis decisiones", expresó Márquez en su comunicado.

La modelo reconoció que representar al país implica una gran responsabilidad y aprovechó la oportunidad para ofrecer disculpas públicas a la organización de Miss Perú, a Jessica Newton y a todas las personas que depositaron su confianza en ella.

"Ser Perú, ser Miss Perú requiere asumirlo con responsabilidad y estar a la altura de ser una reina. Por eso pido las disculpas públicamente a la organización de Miss Perú, a Jessica Newton y a todas las personas que confiaron en mí", manifestó.

Una segunda oportunidad

Márquez también agradeció "con mucha humildad esta segunda oportunidad", aunque no explicó cuáles fueron específicamente los errores o situaciones que provocaron la decisión inicial de retirarle la corona.

La reina de belleza sí reconoció que la organización cuenta con parámetros y reglas que deben ser respetados. "A pesar de lo suscitado, sé que la organización se rige a ciertos parámetros y reglas que tienen que ser seguidas", señaló.

En medio de la controversia, también hizo referencia a las versiones que comenzaron a circular en torno a su destitución. Con evidente molestia, rechazó las especulaciones y aseguró que algunas personas se aprovecharon de la situación.

"Lo que más me indigna en esta situación es que personas terceras hayan usado la situación y mi vulnerabilidad para crear información falsa y especulaciones que no corresponden a la realidad", afirmó.

De acuerdo con versiones locales no oficiales, entre las especulaciones que circularon habría un supuesto conflicto de carácter económico relacionado con la corona y su participación en la competencia. Márquez, sin embargo, rechazó categóricamente cualquier información que, según dijo, pudiera afectar su imagen o la de la organización.

Un comunicado que generó dudas

La incertidumbre aumentó después de que la Organización de Miss Perú publicara un comunicado en el que anunciaba que Márquez dejaba de ostentar el título.

"A partir de la fecha, la señorita Luren Márquez deja de ostentar el título de Miss Perú 2026, quedando sin efecto su representación a Miss Universo 2026 en Puerto Rico", señalaba el mensaje.

La organización no ofreció detalles sobre las razones de la decisión, lo que alimentó aún más las dudas entre los seguidores del certamen. Posteriormente, el comunicado fue eliminado de las redes sociales oficiales de Miss Perú.

En medio del giro de los acontecimientos, Jessica Newton también compartió el video en el que Márquez habla sobre lo sucedido y confirma que continuará como representante peruana.

Rumbo a Miss Universo

Con la controversia aparentemente superada, Luren Márquez dejó claro que su objetivo ahora es concentrarse en su preparación para la competencia internacional.

"Me seguiré preparando con mucha responsabilidad y trabajo para representar a Perú como la primera reina de Ica que va al Miss Universe en la edición 75 de Miss Universo", afirmó.

De esta manera, Márquez busca dejar atrás los días de incertidumbre y enfocarse en el reto que tiene por delante: representar a Perú en Miss Universo 2026, que se celebrará en Puerto Rico.

Y para cerrar cualquier duda sobre su participación, la reina fue contundente: "Nos vemos en Puerto Rico".

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