El trágico accidente que acabó con la vida de Mathilde Favier, de Dior, y su novio productor de cine

La directora de relaciones públicas de Dior, Mathilde Favier. ( ARCHIVO AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

El mundo de la moda, el cine y la cultura francesa se encuentra de luto tras la muerte de Mathilde Favier, directora de Relaciones Públicas de Christian Dior Couture, y de su pareja, el reconocido productor cinematográfico Nicolas Altmayer, quienes fallecieron el lunes 17 de agosto en un accidente de tránsito ocurrido en Francia.

Favier, de 57 años, y Altmayer, de 61, perdieron la vida después de que el vehículo en el que viajaban colisionara frontalmente con un camión en la carretera departamental 938, a la altura de Airvault, en el departamento de Deux-Sèvres, cerca de Thouars y al noroeste de Poitiers.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía de Niort, el automóvil de la pareja habría impactado contra un camión que circulaba en sentido contrario mientras realizaban una maniobra de adelantamiento. El accidente ocurrió alrededor de las cuatro de la tarde.

Las autoridades francesas mantienen abierta una investigación para determinar con precisión las circunstancias que rodearon el siniestro. Según informes de prensa, la investigación contempla posibles responsabilidades por homicidio involuntario.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/19/80nhj16vio1256x6201-81c8bef0.jpg Nicolas Altmayer y Mathilde Favier fallecieron este lunes en un accidente de tránsito. (Foto: Abdel Majid BZIOUAT / AFP)

Una pérdida que sacude a Dior

La muerte de Mathilde Favier provocó una profunda conmoción en Dior, firma a la que estuvo vinculada durante más de una década y en la que se convirtió en una de las figuras fundamentales para proyectar la imagen y las relaciones de la maison con algunas de las personalidades más influyentes del mundo.

Favier se incorporó a Dior en 2011, después de haber trabajado en Prada y de desarrollar una trayectoria estrechamente ligada al universo de la moda y las relaciones públicas. Desde su posición, mantuvo una relación cercana con reconocidas figuras internacionales vinculadas a la casa francesa, entre ellas Natalie Portman, Rihanna y Jennifer Lawrence.

Su trabajo trascendía la organización de eventos y la comunicación corporativa. Favier fue durante años uno de los principales puentes entre Dior y los mundos de la moda , el cine , la música y la alta sociedad .

trascendía la organización de eventos y la comunicación corporativa. fue durante años uno de los principales puentes entre y los mundos de la , el , la música y la . Su presencia habitual en desfiles, alfombras rojas y acontecimientos internacionales contribuyó a consolidar los vínculos de la marca con celebridades, artistas y clientes de alto perfil.

Dior comunicó el martes 18 de agosto la noticia de su fallecimiento y destacó la extraordinaria contribución que realizó a la reputación de Christian Dior Couture.

Delphine Arnault, presidenta y directora ejecutiva de Christian Dior Couture, recordó a Favier no solo como una profesional excepcional, sino también como una amiga cercana. En su mensaje de despedida resaltó su pasión por la vida, su optimismo, su valentía y la energía que transmitía a quienes trabajaban con ella.

"Con el fallecimiento de Mathilde, Dior pierde a una profesional increíble, y yo he perdido a una amiga leal", expresó Arnault, quien extendió sus condolencias a los hijos, la madre, las hermanas, la familia, los amigos y el equipo de Favier.

También Bernard Arnault, presidente y director ejecutivo de LVMH, lamentó profundamente la muerte de la ejecutiva y destacó los años que dedicó a poner su pasión, energía y talento al servicio de Dior.

Jonathan Anderson: "Estoy desconsolado"

El fallecimiento de Favier también golpeó especialmente al equipo creativo de Dior.

El director creativo de la casa, Jonathan Anderson, expresó públicamente su pesar y describió a Favier como una persona extraordinariamente cálida, positiva y generosa.

Anderson destacó la dedicación con la que desempeñó su trabajo y afirmó que todos quienes forman parte de Dior tienen una deuda con su trayectoria. En otro mensaje publicado en sus redes sociales, la recordó como una de las personas más felices, amables y generosas que había conocido.

Sus palabras reflejan el lugar que Favier había conseguido ocupar dentro de la maison: más allá de su cargo, era considerada una figura cercana, carismática y profundamente vinculada a la identidad de Dior.

Una mirada personal a París

Además de su carrera en las relaciones públicas de la moda, Favier dejó testimonio de su particular relación con París a través de su faceta como autora.

En 2024 publicó el libro Mathilde à Paris, posteriormente editado en inglés bajo el título Living Beautifully in Paris, una obra de carácter visual en la que compartió su mirada sobre la ciudad, sus espacios y su particular concepción del estilo y la belleza.

El libro terminó convirtiéndose en otra expresión de una personalidad que, según quienes la conocieron, estaba profundamente ligada a la cultura, la elegancia y la vida parisina.

Favier era además madre de dos hijos, Héloïse y Carlo.

Nicolas Altmayer, una figura del cine francés

La tragedia también cobró la vida de Nicolas Altmayer, productor cinematográfico de 61 años y una figura reconocida dentro de la industria francesa.

Altmayer fundó en 1996, junto a su hermano Éric, Mandarin Cinéma, productora detrás de numerosas películas que alcanzaron reconocimiento tanto comercial como crítico.

A lo largo de su carrera estuvo vinculado a producciones como OSS 117, Frantz, Joven y bonita, Mon crime y Monsieur Aznavour, entre otros proyectos. Su trayectoria abarcó diferentes géneros y etapas del cine francés y estuvo relacionada con películas que tuvieron presencia en importantes circuitos de festivales y premios.

Su muerte representa, por tanto, una segunda pérdida de enorme dimensión para la cultura francesa: mientras Favier había construido durante años uno de los puentes más visibles entre Dior y el mundo de las celebridades, Altmayer había dejado una huella significativa como productor cinematográfico.

Una investigación busca esclarecer el accidente

El siniestro que terminó con la vida de la pareja continúa bajo investigación. Las primeras informaciones de las autoridades señalan que el automóvil en el que viajaban Favier y Altmayer chocó contra un camión que circulaba en sentido contrario durante una maniobra de adelantamiento.

La investigación deberá establecer las circunstancias exactas de la colisión y determinar las eventuales responsabilidades.

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