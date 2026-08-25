Anuncian detalles de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, compartió los detalles durante un encuentro con la prensa. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

Con la participación de 70 escritores de distintos países, Panamá como país invitado de honor y más de 600 actividades, la Feria Internacional del Libro Santo Domingo (FILSD 2026) celebrará su edición número 28.

Los detalles del evento fueron presentados este martes en una rueda de prensa realizada a casa llena en la Galería Ramón Oviedo del Ministerio de Cultura.

El acto inaugural tendrá lugar el 23 de septiembre, mientras que la programación en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte se desarrollará del 24 de septiembre al 4 de octubre e incluirá presentaciones de libros, conferencias, talleres, encuentros con escritores, cine, música y propuestas para niños y jóvenes.

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, destacó que esta edición busca fortalecer la dimensión internacional de la feria y consolidarla como un espacio de encuentro entre escritores, lectores, editoriales y distintas expresiones culturales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/25/25082026-rueda-de-prensa-ministerio-de-cultura-8-e680ec77.jpg El poeta José Mármol agradeció la distinción y resaltó los homenajes preparados por amigos y colegas, entre ellos Mateo Morrison, Marino Berigüete y Basilio Belliard. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Participación de escritores y editoriales

El director general de la XXVIII Feria del Libro, Reynaldo "Nan" Chavalier, informó que hasta el momento se ha confirmado la participación de 32 editoriales internacionales, 21 dominicanas, 12 instituciones y fundaciones culturales, 20 proyectos infantiles, juveniles y escolares y más de 40 librerías dominicanas.

También adelantó la presencia de nuevos autores y editoriales internacionales. "Tenemos una representación bastante actualizada", señaló Chavalier.

La programación incluirá, además, actividades en universidades y otros espacios culturales, con la participación de autores nacionales e internacionales. "Hemos insistido en hacer más visible a nuestros autores dominicanos", afirmó.

Entre las novedades, los organizadores trabajan en una plataforma que reunirá información sobre los libros disponibles durante la feria, incluyendo su ubicación, precio y portada.

Homenaje a José Mármol

El poeta, ensayista y narrador José Mármol es el autor homenajeado de la FILSD 2026. Como parte de esta distinción, la Editora Nacional pondrá en circulación tres de sus obras: Esculpir la niebla, Metáforas del tiempo y La escritura imposible.

En total, durante la feria se presentarán 23 títulos.

Mármol agradeció la distinción y destacó las actividades que amigos y colegas han preparado en torno a su trayectoria, entre ellos Mateo Morrison, Marino Berigüete y Basilio Belliard.

"Ellos me sorprendieron, me siento muy bien", expresó el escritor, quien adelantó que habrá conversatorios sobre su nuevo trabajo ensayístico y recitales de poesía.

Al reiterar su agradecimiento, Mármol señaló que valora haber sido elegido "dentro de tantos autores, amigos, que merecen este reconocimiento".

Panamá como país invitado

Panamá será el país invitado de honor y participará con una delegación de más de 35 escritores, así como representantes de la música, la danza y el teatro.

La FILSD 2026 también contará con pabellones especializados y nuevos proyectos editoriales.