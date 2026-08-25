RD adopta definición internacional de antisemitismo y reafirma inversión en Museo Judío de Sosúa

El presidente Luis Abinader. ( FOTO CEDIDA POR LA ALIANZA INTERNACIONAL PARA EL RECUERDO DEL HOLOCAUSTO (IHRA). )

República Dominicana adoptó formalmente la definición de trabajo sobre antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), una herramienta utilizada internacionalmente para identificar manifestaciones de odio contra los judíos, pero que no tiene carácter jurídicamente vinculante.

El presidente Luis Abinader anunció la decisión durante el VI Foro Latinoamericano contra el Antisemitismo, que se desarrolla en Santo Domingo, y el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) oficializó posteriormente la adhesión mediante un comunicado publicado el 24 de agosto.

Contexto de la adopción

Según Combat Antisemitism Movement (CAM), organizador del encuentro, República Dominicana se convierte en el séptimo país latinoamericano en adoptar o respaldar esta definición, después de Argentina, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Uruguay.

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La definición fue aprobada por la IHRA en 2016 y establece que el antisemitismo es "una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos".

El documento está acompañado de 11 ejemplos que buscan orientar su aplicación. Entre ellos aparecen la negación del Holocausto, las teorías sobre una supuesta conspiración judía, responsabilizar colectivamente a los judíos por actuaciones de individuos y determinadas expresiones relacionadas con Israel.

La propia IHRA precisa que la definición es "jurídicamente no vinculante" y establece que las críticas formuladas contra Israel en términos similares a las dirigidas contra cualquier otro país no pueden considerarse, por sí solas, antisemitas.

Abinader dijo que República Dominicana utilizará la herramienta respetando la libertad de expresión y los demás derechos establecidos en la Constitución.

Ese señalamiento resulta relevante porque la definición de la IHRA ha generado un debate internacional sobre sus límites.

Un relator especial de Naciones Unidas ha reconocido su utilidad como herramienta educativa, pero también ha advertido que algunos de sus ejemplos podrían producir un efecto inhibidor sobre expresiones legítimas de crítica a las políticas del Gobierno israelí si son utilizados por instituciones públicas con fines regulatorios. La recomendación ha sido preservar garantías claras para la libertad de expresión.

En 2021, más de 200 académicos especializados respaldaron inicialmente la denominada Declaración de Jerusalén sobre Antisemitismo, concebida como una alternativa a la definición de la IHRA y dirigida especialmente a establecer con mayor precisión la frontera entre el antisemitismo y la discusión política sobre Israel y Palestina. Actualmente cuenta con más de 400 firmantes, según sus promotores.

Medidas anunciadas

La adhesión dominicana se produce durante el VI Foro Latinoamericano contra el Antisemitismo, que se celebra del 23 al 26 de agosto y reúne en Santo Domingo a legisladores, diplomáticos, académicos, líderes religiosos y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

Durante su participación, Abinader también anunció un aporte de RD$50 millones para la construcción de un nuevo edificio del Museo Judío de Sosúa, destinado a conservar la memoria de la comunidad establecida en esa localidad de Puerto Plata durante la persecución nazi.

Sin embargo, el monto había sido anunciado previamente por el Gobierno.

El 16 de enero, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó de una inversión total de RD$50 millones para una "intervención integral y puesta en valor" del Museo Judío de Sosúa y entregó en esa ocasión los primeros RD$25 millones.

El proyecto presentado entonces incluía la renovación de los espacios de exposición y de la sinagoga y buscaba transformar el museo en un atractivo cultural, educativo y turístico.

La comunicación difundida ahora habla específicamente de la construcción de un "nuevo edificio". La información disponible no establece si se trata de una modificación o ampliación del proyecto anunciado en enero o de la misma inversión de RD$50 millones presentada con un alcance diferente.

Historia de Sosúa

La elección de Sosúa está relacionada con uno de los episodios más conocidos de la política dominicana durante los años previos al Holocausto.

En julio de 1938, representantes de 32 países se reunieron en la Conferencia de Evian, Francia, para discutir la situación de los judíos que intentaban escapar de la persecución nazi. República Dominicana fue el único participante que manifestó disposición a recibir cantidades significativas de refugiados adicionales.

El régimen de Rafael Leónidas Trujillo ofreció admitir hasta 100,000 judíos y posteriormente facilitó terrenos en Sosúa para establecer una colonia agrícola.

La dimensión real del asentamiento fue considerablemente menor. El Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos registra que República Dominicana admitió 645 judíos entre 1938 y 1945 y que la colonia de Sosúa alcanzó un máximo de 476 residentes en 1943.

Las autoridades dominicanas expidieron, además, alrededor de 5,000 visas a judíos europeos entre 1938 y 1944, aunque la mayoría de sus beneficiarios no terminó estableciéndose en el país.