Wenceslao Vega: referente de la historia jurídica y de una generación que rompió con Trujillo

Jurista Wenceslao Vega Boyrie falleció este lunes 24 de agosto a los 93 años. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

En los últimos años de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, una parte de la juventud educada dominicana comenzó a romper con el mundo político y social en el que había crecido, entre ellos Wenceslao Vega Boyrie, un referente de la historia jurídica dominicana.

Eran hijos de funcionarios, profesionales reconocidos y familias empresariales o económicamente acomodadas que habían logrado desenvolverse dentro del orden impuesto por el régimen. Algunos escogieron enfrentarlo.

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El historiador Roberto Cassá identifica ese fenómeno al estudiar la composición social del Movimiento Revolucionario 14 de Junio. Entre sus profesionales había jóvenes procedentes de familias vinculadas a la alta burocracia, anteriores gobiernos y sectores acomodados. Wenceslao Vega es precisamente uno de esos casos: Cassá lo describe como hijo de un «connotado secretario de Estado».

Origen y familia

Su padre, Julio Vega Batlle, fue diplomático en varias ocasiones durante el trujillato: Gran Bretaña en 1949, Cuba en 1952, Colombia en 1955 y Brasil en 1958.

Mientras el padre representaba al Gobierno dominicano en el extranjero, el hijo tomaba otra dirección.

Wenceslao, nacido en Santiago en 1932, se graduó de doctor en Derecho en la Universidad de Santo Domingo en 1957. Hacia el final de aquella década entró en las redes clandestinas que confluyeron en el 14 de Junio.

Cassá lo registra en 1960 como abogado de 28 años, residente en Santo Domingo, entre los miembros del movimiento que entregaron declaraciones ante la justicia. El historiador indica que los opositores ya no procedían solamente de familias tradicionalmente enemigas del régimen.

También aparecían dentro de hogares cuyos mayores habían ocupado posiciones burocráticas, profesionales o empresariales durante esos treinta años.

Era una fractura generacional.

Los padres habían aprendido a vivir, trabajar o prosperar dentro de una estructura en la que prácticamente toda actividad política, económica e institucional terminaba dependiendo de Trujillo. Algunos de sus hijos, llegados a la adultez en los años cincuenta, comenzaron a cuestionar precisamente ese sistema.

Actividad política

En enero de 1960, cuando el Servicio de Inteligencia Militar desmanteló buena parte de la estructura clandestina del 14 de Junio, fue detenido.

El Archivo General de la Nación conserva el expediente de su proceso.

El documento, fechado el 11 de febrero de 1960, registra a "Wenceslao Nicolás Vega Boyrie" junto a Federico Bonnelly, Alejandro Zapata Vásquez, Rafael Valera Benítez, Abel Fernández Simó, Manuel Baquero Ricart y otros acusados de infracciones que el régimen calificó como delitos contra la seguridad del Estado.

Vega relató posteriormente su paso por La Cuarenta y La Victoria. La Academia Dominicana de la Historia lo presentó décadas después como compañero de estudios y prisión de Manolo Tavárez Justo y dejó registrado su testimonio sobre las cárceles y las salas de tortura de 1960.

Historiador prolijo

Después del asesinato de Trujillo, el 30 de mayo de 1961, Vega todavía participó brevemente en política. En una nota autobiográfica publicada en 1979 situó esa actividad entre 1960 y 1962. Luego se concentró en la abogacía y en una extensa labor como historiador del derecho dominicano.

Su libro Historia del Derecho Dominicano, publicado en varias ediciones, se convirtió en texto de referencia para generaciones de abogados, jueces y estudiantes. También escribió Historia del Derecho Colonial Dominicano, Historia de la Corte de Casación Dominicana, Historia del Poder Judicial Dominicano y La Constitución de Cádiz y Santo Domingo, entre otros títulos.

Además, fue autor de varias obras y ensayos, entre los que se destacan La Real Audiencia de Santo Domingo (1975); El régimen laboral y de tierras durante la Primera República (1977); Historia del derecho colonial dominicano (1979); Génesis de los códigos dominicanos (1980); Los documentos básicos de la historia dominicana (1994); e Historia de los terrenos comuneros en la República Dominicana (2000).

También, Junta de Hacienda de 1661 en Santo Domingo para el pago de los lanceros de 1655 (2003); Historia del Poder Judicial Dominicano (2004), escrita junto con Américo Moreta Castillo; y El cimarronaje y la manumisión en el Santo Domingo colonial: dos extremos de una misma búsqueda de la libertad (2005).