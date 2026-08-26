La Academia Dominicana de la Lengua acogerá la presentación del primer poemario de Carlos Salcedo

La Academia Dominicana de la Lengua será la sede de la puesta en circulación de "La soledad habitada. Expediente sin foliar", el primer poemario del escritor, jurista y académico Carlos Salcedo Camacho.

La actividad se realizará el sábado 29 de agosto de 2026, a las 10:00 de la mañana, en la sede de la institución, ubicada en la calle Las Mercedes número 204, Ciudad Colonial, Santo Domingo.

Según una comunicación de prensa, el poemario del abogado "es una travesía poética en la que la memoria, el silencio, la condición humana y la palabra convergen para revelar los expedientes íntimos de la existencia: aquellos que el tiempo conserva abiertos y que solo la poesía es capaz de nombrar".

La obra está organizada en dos partes: una primera sección, titulada "Experiencia", y una segunda que dialoga con la identidad jurídica del autor, tejiendo un puente entre el oficio del derecho y el lenguaje poético.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/26/whatsapp-image-2026-08-26-at-84532-am-3a2703b9.jpeg (IMAGEN FACILITADA POR CARLOS SALCEDOI)

"Esta obra es una creación poética que recrea, estéticamente, el valor del sentido de la creación, el valor de la conciencia, el encanto de lo viviente y el poder de la creación en el cultivo de la palabra", añade el comunicado.

Salcedo Camacho dice que entiende que los expedientes del alma y del corazón siempre guardan folios pendientes, y que su poemario "es apenas la apertura de uno de ellos".

Al asumir la Academia Dominicana de la Lengua —la institución de mayor autoridad en el país sobre el idioma español—el auspicio de esta puesta en circulación constituye un reconocimiento al valor literario de la obra y a la trayectoria de su autor.

Sobre el autor

Carlos Salcedo Camacho es escritor, jurista y académico dominicano. Su trabajo abarca tanto la investigación jurídica —con estudios en derecho constitucional y derecho penal, entre otros— y litigios de alto perfil como la creación literaria. "La soledad habitada. Expediente sin foliar" es su primer poemario.

Leer más Carlos Salcedo respeta retiro de jueces, pero advierte sobre impacto institucional