El príncipe Harry y Meghan regresan al Reino Unido con sus hijos seis años después del "Megxit"

Fotografía de archivo del duque y duquesa de Sussex, al príncipe Harry y Meghan Markle. ( EFE/ CARLOS ORTEGA )

Los duques de Sussex, Harry y Meghan, regresaron este miércoles al Reino Unido junto a sus hijos, los príncipes Archie y Lilibet, seis años después de apartarse de la familia real británica y establecerse en Estados Unidos.

Según información de la BBC y el diario The Telegraph, la pareja llegó en un avión privado al aeropuerto de Birmingham, en el centro de Inglaterra. Su regreso se produce después de que medios británicos y estadounidenses informaran la semana pasada sobre sus planes de establecerse temporalmente en el país.

Archie y Lilibet han sido matriculados en un colegio del Reino Unido, aunque por razones de seguridad no se ha revelado su ubicación. Se estima que se trata de un centro privado. Los duques también viajaron con sus dos perros, Mia y Paula.

El regreso ocurre después de un acercamiento entre Enrique y su padre, el rey Carlos III. El pasado julio, el duque y Meghan mantuvieron un encuentro privado con el monarca en Highgrove, su residencia de campo en Gloucestershire. También visitaron la propiedad del conde Spencer, tío materno de Harry, donde se encuentra enterrada Diana de Gales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/26/los-duques-de-sussex-el-principe-harry-y-meghan-en-una-imagen-de-archivo-efericardo-maldonado-c23ec68f.jpg Los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan, en una imagen de archivo. (EFE/RICARDO MALDONADO)

Una relación marcada por la ruptura con la Casa Real

Enrique y Meghan se apartaron de sus funciones como miembros activos de la familia real a comienzos de 2020 y posteriormente se trasladaron a California, con el propósito de alcanzar independencia financiera.

Desde entonces, la pareja ha protagonizado varias controversias relacionadas con la monarquía británica. En una entrevista con Oprah Winfrey, en 2021, Meghan denunció situaciones que consideró discriminatorias dentro de la familia real, mientras que ambos abordaron públicamente sus diferencias con otros miembros de la institución.

Las revelaciones continuaron en el documental de Netflix sobre la pareja y en En la sombra (Spare), la autobiografía publicada por Harry en 2023, en la que expuso episodios de su vida y de su relación con la familia real .

sobre la pareja y en (Spare), la publicada por Harry en 2023, en la que expuso episodios de su vida y de su relación con la . El duque también ha mantenido disputas legales con medios de comunicación británicos por cuestiones relacionadas con su seguridad y la cobertura periodística de su vida privada.

El regreso de los Sussex al Reino Unido abre ahora una nueva etapa para la pareja y sus hijos, en medio de una relación todavía compleja con la familia real y bajo una estricta reserva sobre su vida privada y sus planes inmediatos en el país.