La modelo Emma Coronel relata cómo conoció a "El Chapo" Guzmán cuando tenía 17 años
La exreina de belleza también ofreció detalles sobre la boda privada que celebró con el exlíder del Cártel de Sinaloa
Emma Coronel, esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán, compartió nuevos detalles sobre el inicio de su relación con el narcotraficante mexicano y sobre la boda que ambos celebraron en Durango.
Durante una transmisión en vivo con los streamers Willito y Lonche, originarios de Los Mochis, Coronel recordó que conoció a Guzmán cuando tenía 17 años, durante un baile realizado en una ranchería cercana a La Angostura, Durango.
Según su relato, en ese momento se encontraba acompañada por un amigo y no sabía quién era realmente Joaquín Guzmán. Contó que durante la fiesta cruzaron miradas y que posteriormente él se acercó para invitarla a bailar.
Coronel explicó que, en aquel entonces, no prestaba atención a las noticias y desconocía la identidad y notoriedad del hombre que la había invitado a bailar.
La relación continuó después de aquel encuentro y, aproximadamente un año más tarde, ambos contrajeron matrimonio en La Angostura, Durango, en una ceremonia que Coronel describió como privada y de carácter familiar.
La exreina de belleza también negó versiones sobre una boda ostentosa, con grupos musicales y la presencia de otros integrantes del crimen organizado. Aseguró que se trató de una celebración pequeña realizada en su casa.
Más
- Cinco años después del matrimonio, la pareja tuvo hijas gemelas, Emali Guadalupe y María Joaquina, según lo relatado por Coronel.
- Las declaraciones fueron realizadas en el marco de su más reciente aparición pública en redes sociales, donde habló sobre distintos aspectos de su relación con Joaquín "El Chapo" Guzmán.