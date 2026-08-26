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Emma Coronel
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La modelo Emma Coronel relata cómo conoció a "El Chapo" Guzmán cuando tenía 17 años

La exreina de belleza también ofreció detalles sobre la boda privada que celebró con el exlíder del Cártel de Sinaloa

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    La modelo Emma Coronel relata cómo conoció a "El Chapo" Guzmán cuando tenía 17 años
    La esposa de Joaquín ''El Chapo'' Guzmán, Emma Coronel Aispuro (c), en una fotografía de archivo. (EFE/KEVIN HAGEN)

    Emma Coronel, esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán, compartió nuevos detalles sobre el inicio de su relación con el narcotraficante mexicano y sobre la boda que ambos celebraron en Durango.

    Durante una transmisión en vivo con los streamers Willito y Lonche, originarios de Los Mochis, Coronel recordó que conoció a Guzmán cuando tenía 17 años, durante un baile realizado en una ranchería cercana a La Angostura, Durango.

    Según su relato, en ese momento se encontraba acompañada por un amigo y no sabía quién era realmente Joaquín Guzmán. Contó que durante la fiesta cruzaron miradas y que posteriormente él se acercó para invitarla a bailar.

    Coronel explicó que, en aquel entonces, no prestaba atención a las noticias y desconocía la identidad y notoriedad del hombre que la había invitado a bailar.

    La relación continuó después de aquel encuentro y, aproximadamente un año más tarde, ambos contrajeron matrimonio en La Angostura, Durango, en una ceremonia que Coronel describió como privada y de carácter familiar.

    La exreina de belleza también negó versiones sobre una boda ostentosa, con grupos musicales y la presencia de otros integrantes del crimen organizado. Aseguró que se trató de una celebración pequeña realizada en su casa.

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    • Cinco años después del matrimonio, la pareja tuvo hijas gemelas, Emali Guadalupe y María Joaquina, según lo relatado por Coronel.
    • Las declaraciones fueron realizadas en el marco de su más reciente aparición pública en redes sociales, donde habló sobre distintos aspectos de su relación con Joaquín "El Chapo" Guzmán.
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