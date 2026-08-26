El director de la ONDA propone más integración de la propiedad intelectual en las políticas públicas

José Rubén Gonell Cosme, director general de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA). ( SUMINISTRADA POR ONDA )

El director general de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), José Rubén Gonell Cosme, afirmó que la propiedad intelectual debe incorporarse de manera transversal en las políticas públicas para generar condiciones que permitan a autores, creadores, investigadores, emprendedores e innovadores convertir sus ideas en iniciativas sostenibles y competitivas.

Gonell Cosme se expresó durante la apertura del Taller de formación regional sobre la implementación, comunicación y difusión efectivas de determinados proyectos de la Agenda para el Desarrollo, organizado con el acompañamiento de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI).

El funcionario resaltó la importancia de la propiedad intelectual para el desarrollo económico y social de República Dominicana y destacó el respaldo del Gobierno a las iniciativas dirigidas a fortalecer el respeto y la protección del derecho de autor.

Asimismo, explicó que la labor de la ONDA trasciende el registro y la protección de las obras, al incluir la formación, orientación y sensibilización de los autores, además de la promoción de una cultura de respeto y adecuada gestión de sus derechos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/26/jose-ruben-gonell-cosme-director-general-de-la-oficina-nacional-de-derecho-de-autor-onda-daneli-75cc5783.jpg José Rubén Gonell Cosme, director general de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA). (DANELIS SENA / DIARIO LIBRE)

Gonell Cosme también llamó a aprovechar el encuentro regional para estrechar los vínculos entre las oficinas de propiedad intelectual de América Latina y el Caribe, compartir experiencias y desarrollar mecanismos de cooperación que permitan fortalecer la gestión del sector.

"Conózcanse entre ustedes", exhortó a los participantes, al destacar que el intercambio personal y profesional constituye una herramienta fundamental para consolidar la cooperación entre los países.

Durante su intervención, el director de la ONDA destacó además los avances del país en áreas como propiedad intelectual, inteligencia artificial, patentes, derecho de autor y propiedad industrial.

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, que se desarrolla en hasta este jueves en el , reúne representantes y especialistas de la región para abordar estrategias relacionadas con la implementación y difusión de proyectos de la de la OMPI. En la jornada inaugural también participaron Ilena Carolina Rosario, directora de Política Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM); Salvador Ramos, director general de la ONAPI, y Feri Jiao, consejera de la División de Coordinación de la Agenda para el Desarrollo de la OMPI.

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