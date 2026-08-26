El Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (Iglobal) conmemoró su 20 aniversario en un acto ceremonial en el que se reconoció a quienes impulsaron el proyecto institucional desde sus inicios.

Entre ellos destaca Leonel Fernández Reyna, presidente de Funglode y de la Junta de Regencia del Iglobal, quien, como visionario del instituto, compartió parte del proceso que significó consolidar este proyecto que hoy cuenta con dos décadas de existencia.

Recordó que intentó cursar un doctorado en Sociología en la Universidad de Nueva York. Aunque aprobó con buenas calificaciones el examen de admisión, se encontró con un costo de inscripción de 50,000 dólares, una suma que en ese momento le resultaba imposible asumir.

A partir de aquella experiencia, explicó, comprendió la necesidad de generar alternativas para que jóvenes dominicanos con talento pudieran acceder a una formación de alto nivel sin tener que trasladarse necesariamente al extranjero.

Durante su gestión de gobierno se impulsó un programa de becas internacionales que permitió a cerca de 30,000 estudiantes realizar estudios fuera del país. Sin embargo, ante la creciente demanda, surgió la idea de acercar esas oportunidades a República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/whatsapp-image-2026-08-26-at-90008-pm-503b0ef7.jpeg Reconocimiento entregado a Leonel Fernández. (JUAN GUIO)

Ese propósito dio paso a la creación de la Escuela de Gobierno de las Américas, inspirada en modelos como la Escuela de Gobierno de Harvard, y posteriormente al nacimiento del IGLOBAL.

Fernández abordó además los retos que enfrentan las universidades frente a las corrientes del pensamiento actuales y defendió el papel de las ciencias sociales y las humanidades frente al creciente protagonismo de la tecnología.

Consideró que disciplinas como la sociología, la historia, la antropología, la filosofía y la lingüística continúan siendo esenciales para desarrollar el pensamiento crítico y comprender los cambios que experimenta la sociedad.

En ese sentido, sostuvo que el desarrollo tecnológico no debe desplazar estas áreas del conocimiento, sino complementarse con ellas, debido a la importancia del pensamiento social y humanístico para orientar el impacto de las nuevas tecnologías.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/whatsapp-image-2026-08-26-at-90008-pm-1-707f0d8c.jpeg Leonel Fernández y Josefina Pimentel encapsularon las memorias del aniversario. (JUAN GUIO)

Al culminar sus palabras, se realizó un acto simbólico en el que se encapsuló la memoria aniversaria, uno de los momentos más destacados de la velada, desarrollada en el hotel Mauad.

Vínculos internacionales y locales

La rectora del instituto, Josefina Pimentel, destacó que la institución ha entregado a la sociedad dominicana más de 1,600 egresados de cuarto nivel, con grados de maestría y doctorado, además de cientos de profesionales capacitados a través de diplomados y cursos de especialización.

Asimismo, subrayó que esta formación se ha desarrollado "con excelencia, rigor científico-metodológico y compromiso permanente con la innovación".

Uno de los ejes centrales del discurso fue la apuesta del Iglobal por la internacionalización.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/whatsapp-image-2026-08-26-at-90006-pm-88a4c38b.jpeg El evento se llevó a cabo en el hotel Mauad. (JUAN GUIO)

Pimentel explicó que la institución ha consolidado alianzas con más de medio centenar de universidades y centros de investigación de Europa y América Latina, entre ellas Sciences Po de París, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Salamanca, la Universidad Pontificia Comillas, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universitat Pompeu Fabra, entre otras.

Estas alianzas, señaló, se han traducido en programas de posgrado con doble titulación, doctorados conjuntos, microcredenciales y cátedras UNESCO, lo que, según la rectora, ha posicionado al Iglobal "como un puente dinámico de transferencia de conocimiento avanzado" a escala internacional.

A lo largo de su discurso también resaltó el papel del instituto en el fortalecimiento institucional del país, a través de convenios con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, la Escuela Nacional de la Judicatura, la Liga Municipal Dominicana, el Archivo General de la Nación, el Tribunal Constitucional y el Indotel.

Gracias a estas iniciativas, dijo, el Iglobal suma más de 9,000 egresados formados en temas de interés nacional mediante programas de capacitación de corto y mediano alcance.

Orígenes y egresados

Pimentel recordó los orígenes de la institución, que se remontan a 2006, cuando surgió como la Escuela de Gobierno de las Américas, en alianza con el Instituto Universitario Ortega y Gasset, la Universidad de Comillas, la Universidad de Salamanca y Sciences Po de París.

El éxito de aquella primera etapa impulsó, en 2009, bajo la gestión de la profesora Ligia Amada Melo, la creación formal del Iglobal.

Como muestra del impacto institucional, la rectora mencionó a varios egresados que hoy ocupan posiciones de relevancia nacional, entre ellos la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; el juez de la Suprema Corte de Justicia, Namphi Rodríguez; el embajador dominicano en China, José Julio Gómez; el expresidente del Tribunal Constitucional, Jottin Cury; y el actual defensor del Pueblo, Pablo Ulloa.

Pimentel indicó, además, que entre los egresados de la institución figuran congresistas, jueces de las altas cortes, exministros y viceministros, altos mandos militares y policiales, diplomáticos, politólogos, educadores y empresarios.

Otros reconocimientos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/whatsapp-image-2026-08-26-at-90007-pm-3-9bf71a7a.jpeg Marcos Villamán mientras era reconocido. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/whatsapp-image-2026-08-26-at-90007-pm-4-a7043a4b.jpeg Ramón Flores al recibir su distinción. (JUAN GUIO) ‹ >

Durante el acto, Josefina Pimentel destacó el aporte de Frederick Emam Zadé; el ingeniero Ramón Flores, director fundador de la Escuela de Gobierno de las Américas; y Marcos Villamán, quien dirigió el Iglobal durante sus primeros 12 años.

También reconoció a Ramón Cruz, María Elizabeth Rodríguez y Marco Herrera, director ejecutivo de Funglode, así como al cuerpo docente, el personal administrativo, las universidades aliadas, el Mescyt, el Inafocam, el Ideice y los egresados de la institución.

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