Néstor Cerón presenta libro sobre diplomacia pública dominicana

El embajador Néstor Cerón Suero, autor de Diplomacia Pública para la República Dominicana. ( SUMINISTRADA POR EL AUTOR. )

En un acto celebrado en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, el diplomático Néstor Cerón Suero puso en circulación su más reciente obra Diplomacia Pública para la República Dominicana, un libro que invita a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer la proyección internacional del país mediante una diplomacia moderna, participativa y alineada con los desafíos del siglo XXI.

La actividad reunió a representantes del ámbito diplomático, académico, cultural y gubernamental, así como a familiares, amigos, estudiantes e invitados especiales.

Entre los asistentes estuvo el Viceministro de Política Exterior Multilateral, Rubén Silié, quien es el autor del prólogo de la obra, en el que destaca la importancia de la diplomacia pública como un instrumento estratégico para consolidar la presencia y el prestigio internacional de la República Dominicana.

Durante la presentación, el autor explicó que la diplomacia pública constituye una herramienta esencial para construir una imagen positiva del país en el exterior, promover sus valores, cultura e intereses nacionales y fortalecer las relaciones con otros Estados mediante la comunicación, la cooperación y el intercambio entre los pueblos.

Cerón expresó que este libro es el resultado de años de estudio, experiencia profesional y reflexión sobre el papel que debe desempeñar la diplomacia en un mundo cada vez más interconectado, donde la influencia de los Estados depende no solo de sus relaciones oficiales, sino también de su capacidad para conectar con las sociedades.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/26/whatsapp-image-2026-08-25-at-42314-pm-2-d602f015.jpeg Portada del libro Diplomacia Pública para la República Dominicana, del embajador Néstor Cerón Suero. (SUMINISTRADA POR EL AUTOR.)

Del aporte

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Durante sus intervenciones, el embajador Juan José Martínez y el licenciado Juan Espósito Rodríguez, comentaristas de la obra, destacaron el valor académico e institucional de Diplomacia Pública para la República Dominicana, al considerar que constituye una valiosa contribución para estudiantes, diplomáticos, investigadores y responsables de la formulación de políticas públicas, al ofrecer una visión actual sobre la evolución de la diplomacia contemporánea y su aplicación al contexto dominicano.

Al concluir el acto, el autor agradeció la presencia de los asistentes y el respaldo recibido para la publicación de esta obra, compartiendo posteriormente un espacio de intercambio y firma de ejemplares .

la presencia de los asistentes y el para la publicación de esta obra, compartiendo posteriormente un espacio de intercambio y . Con Diplomacia Pública para la República Dominicana, el embajador Néstor Cerón reafirma su compromiso con el fortalecimiento del pensamiento diplomático nacional y aporta una visión innovadora sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la política exterior dominicana en el contexto internacional actual.