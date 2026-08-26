Photoimagen 2026 presenta la exposición "Quisqueya Henríquez: archivos de lo posible"

Del 27 de agosto al 3 de noviembre, en el marco del XII Festival Internacional de Fotografía Photoimagen, el Museo de Arte Moderno acogerá la exposición "Quisqueya Henríquez: archivos de lo posible", realizada con el apoyo y la participación integral de la Fundación Alberto Cruz.

Uno de los ejes de la muestra se articula en torno a una selección de materiales del archivo de la artista, presentado no solo como un conjunto de documentos, sino como un espacio vivo de investigación.

Este trabajo ha permitido reconstruir procesos creativos, comprender el desarrollo de sus obras y abrir nuevas líneas de interpretación sobre su legado.

La exposición es el resultado del trabajo curatorial de Carlos Acero Ruiz, director artístico del Festival, y Alfonsina Martínez, del equipo curatorial de la Fundación, quien ha estado a cargo de la catalogación e investigación del archivo de la artista.

La participación de la Fundación Alberto Cruz, el Estate de la artista y la galería David Castillo ha sido decisiva para hacer posible la muestra, al facilitar el acceso a obras y materiales documentales cuidadosamente seleccionados, esenciales para el desarrollo de la exposición.

Con obras procedentes de colecciones públicas y privadas, la exposición propone una lectura integral de una producción artística que, durante más de tres décadas, transformó la manera de pensar la imagen y la representación del Caribe.

Su trabajo no se desarrolló a partir de un medio en particular, sino de inquietudes que encontraron distintas formas de materializarse: fotografías, videos, collages, instalaciones y diseños revelan la amplitud de una producción que desbordó los límites de los medios tradicionales.

Archivos de lo posible plantea la obra de Henríquez como un ejercicio permanente de análisis cultural. Su trabajo explora cómo las imágenes producen conocimiento y configuran imaginarios sobre el Caribe, al tiempo que cuestiona los estereotipos y las narrativas heredadas sobre la región.

Desde una práctica marcada por la experimentación formal y el pensamiento crítico, la artista abordó temas como el cuerpo, el deseo, la geopolítica y la cultura visual, convirtiéndose en una de las voces más relevantes del arte contemporáneo latinoamericano.

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La exposición estará abierta al público del 27 de agosto al 3 de noviembre de 2026 en el primer nivel del Museo de Arte Moderno, en sus horarios regulares.

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