Acroarte reconocerá a Frank Rainieri, José Miguel Bonetti y José P. Monegro

José P. Monegro, José Miguel Bonetti y Frank Rainieri serán reconocidos en la XV edición del Premio al Mérito de Acroarte. ( CEDIDA )

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) celebrará el próximo martes 1 de septiembre la XV Gala del Premio Acroarte al Mérito Periodístico, una ceremonia que también tendrá como homenajeados a los empresarios Frank Rainieri y José Miguel Bonetti Dubreil, así como también al periodista José P. Monegro y a la Escuela Nacional de Locución Profesor Otto Rivera, en reconocimiento a sus aportes al periodismo, la comunicación, la cultura, la educación, las artes y el desarrollo de la sociedad dominicana.

Frank Rainieri es chairman y fundador del Grupo Puntacana y presidente de la Fundación Grupo Puntacana, entidad sin fines de lucro dedicada al desarrollo y ejecución de programas de responsabilidad social empresarial y preservación del medio ambiente, con irradiación cultural. Durante 50 años se desempeñó como presidente y CEO de la empresa que fundó.

Su trayectoria empresarial y sus aportes al turismo, la cultura y el desarrollo comunitario le han valido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales.

"Para Acroarte estos premios son un compromiso con la sociedad dominicana, con los profesionales de la comunicación y el periodismo, con instituciones y personalidades de la vida pública y empresarial que aportan al crecimiento cultural y profesional de nuestra sociedad", sostuvo Marivell Contreras, presidenta de la institución.

Por su trayectoria y aportes al país

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/frank-rainieri-1-e7e990f2.jpg Frank Rainieri es chairman y fundador del Grupo Puntacana. (CEDIDA)

Acroarte también distinguirá a José P. Monegro, director de El Día, por una trayectoria construida desde las redacciones y caracterizada por la formación, el rigor profesional y el compromiso con el periodismo de calidad dominicano.

Monegro inició su carrera en 1989, cuando ingresó como reportero de Listín Diario a los 18 años. Desde entonces ha desempeñado distintas funciones dentro de la profesión, entre ellas reportero, editor de la plataforma digital y jefe de Información de ese periódico.

Tras el fallecimiento de Molina Morillo, en junio de 2017, asumió la dirección del diario.

De igual manera el empresario José Miguel Bonetti, que reúne una trayectoria vinculada al deporte, los medios y la cultura recibirá un reconocimiento por una trayectoria que durante más de tres décadas ha trascendido el ámbito empresarial para proyectarse hacia el deporte, la televisión, el cine y la responsabilidad social.

En el ámbito de los medios de comunicación, Bonetti fue protagonista de una etapa de transformación de la televisión dominicana, primero al frente de Telemax y posteriormente en producciones para Telecentro, al frente de Antena Latina. Su vínculo con la industria audiovisual se extendió al cine y la lucha contra el cáncer a través de la Fundación "Caminantes por la vida".

En el caso de la Escuela Nacional de Locución Profesor Otto Rivera será distinguida por sus seis décadas de contribución a la formación de profesionales de la voz y la comunicación en República Dominicana. Fundada el 1 de noviembre de 1965, la institución se convirtió en una de las pioneras en la enseñanza profesional de la locución en el país. A lo largo de 60 años ha acompañado la evolución de la radio, la televisión y los medios de comunicación, formando generaciones de profesionales.

La XV Gala del Premio Acroarte al Mérito Periodístico cuenta con el respaldo de Cervecería Nacional Dominicana y Banco Popular Dominicano, como patrocinadores oficiales; así como de World Televisión, Radio Televisión Dominicana (RTVD), Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), Logomarca, Banco de Reservas, Departamento Aeroportuario, Hotel Catalonia, Farmacia GBC.

Creado en 2012 durante la gestión del expresidente de Acroarte Máximo Jiménez, el Premio Acroarte al Mérito Periodístico tiene como propósito reconocer a figuras cuya trayectoria haya contribuido a la defensa, difusión y fortalecimiento de las manifestaciones artísticas y culturales del país.

Durante la gala también serán reconocidos junto a Juan T.H. por su trayectoria cuatro destacados miembros de Acroarte: el expresidente y actual miembro del Consejo de Asesores de la institución, Alexis Beltré Ramírez; y, en representación de las filiales nacionales e internacionales, Yamira Taveras, de Santiago; Mayra La Paz, de Miami; y Rammy Pérez, de Nueva York.

Con esta ceremonia, Acroarte reafirma su compromiso con el reconocimiento de las trayectorias que han contribuido al desarrollo del periodismo, el arte, la cultura y la comunicación en la República Dominicana, al tiempo que fortalece la memoria y el legado de quienes han dejado una huella en estos ámbitos.