El videojuego GTA VI tendrá una presentación exclusiva en Netflix este jueves
La presentación de GTA VI se lanzará en YouTube a las 9:00 de la noche, tras la ventana exclusiva de Netflix
Netflix tendrá durante seis horas el acceso exclusivo a una presentación especial de Grand Theft Auto VI, uno de los videojuegos más esperados de los últimos años.
El contenido estará disponible este jueves 27 de agosto a partir de las 3:00 de la tarde, hora de República Dominicana. A las 9:00 de la noche, Rockstar Games lo publicará gratuitamente en YouTube y en la página oficial de GTA VI.
La alianza no significa que Netflix haya comprado GTA ni que vaya a distribuir el videojuego completo. Se trata de una ventana exclusiva para mostrar primero una presentación extendida de la nueva entrega.
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GTA son las siglas de Grand Theft Auto, una franquicia desarrollada por Rockstar Games que combina mundo abierto, conducción de vehículos, misiones y tramas relacionadas con crimen y organizaciones ilegales.
La saga incluye títulos como GTA III, Vice City, San Andreas y GTA V.
GTA V, lanzado originalmente en 2013, ha vendido más de 215 millones de copias y continúa siendo uno de los videojuegos más exitosos de la industria.
Detalles del juego
La expectativa alrededor de GTA VI se debe, en buena medida, a que será la primera entrega completamente nueva de la serie principal en 13 años.
El videojuego estará ambientado en Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida, y marcará el regreso de Vice City, la ciudad de Rockstar basada en Miami.
La historia tendrá como protagonistas a Jason y Lucia, una pareja que termina involucrada en una trama criminal después de que un golpe sale mal.
GTA VI tiene previsto salir el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.
La relación entre Netflix y GTA, sin embargo, no comienza ahora.
En 2023, Netflix incorporó a su servicio de videojuegos móviles Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, que incluye GTA III, Vice City y San Andreas.
Los suscriptores podían acceder a esos juegos desde dispositivos móviles sin pagar un cargo adicional.
- Lo novedoso de este jueves es que Netflix tendrá primero una presentación relacionada directamente con GTA VI.
Rockstar ha utilizado tradicionalmente sus propias plataformas y YouTube para revelar avances de sus juegos. Esta vez, Netflix funcionará durante seis horas como la primera ventana para el contenido.
Quienes tengan una suscripción podrán verlo desde las 3:00 de la tarde. Quienes no tengan Netflix solo tendrán que esperar hasta las 9:00 de la noche para acceder gratuitamente a la presentación publicada por Rockstar.