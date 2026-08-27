El videojuego GTA VI tendrá una presentación exclusiva en Netflix este jueves

Netflix tendrá durante seis horas el acceso exclusivo a una presentación especial de Grand Theft Auto VI, uno de los videojuegos más esperados de los últimos años.

El contenido estará disponible este jueves 27 de agosto a partir de las 3:00 de la tarde, hora de República Dominicana. A las 9:00 de la noche, Rockstar Games lo publicará gratuitamente en YouTube y en la página oficial de GTA VI.

La alianza no significa que Netflix haya comprado GTA ni que vaya a distribuir el videojuego completo. Se trata de una ventana exclusiva para mostrar primero una presentación extendida de la nueva entrega.

GTA son las siglas de Grand Theft Auto, una franquicia desarrollada por Rockstar Games que combina mundo abierto, conducción de vehículos, misiones y tramas relacionadas con crimen y organizaciones ilegales.

La saga incluye títulos como GTA III, Vice City, San Andreas y GTA V.

GTA V, lanzado originalmente en 2013, ha vendido más de 215 millones de copias y continúa siendo uno de los videojuegos más exitosos de la industria.

Detalles del juego

La expectativa alrededor de GTA VI se debe, en buena medida, a que será la primera entrega completamente nueva de la serie principal en 13 años.

El videojuego estará ambientado en Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida, y marcará el regreso de Vice City, la ciudad de Rockstar basada en Miami.

La historia tendrá como protagonistas a Jason y Lucia, una pareja que termina involucrada en una trama criminal después de que un golpe sale mal.

GTA VI tiene previsto salir el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

La relación entre Netflix y GTA, sin embargo, no comienza ahora.

En 2023, Netflix incorporó a su servicio de videojuegos móviles Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, que incluye GTA III, Vice City y San Andreas.

Los suscriptores podían acceder a esos juegos desde dispositivos móviles sin pagar un cargo adicional.

Lo novedoso de este jueves es que Netflix tendrá primero una presentación relacionada directamente con GTA VI.

Rockstar ha utilizado tradicionalmente sus propias plataformas y YouTube para revelar avances de sus juegos. Esta vez, Netflix funcionará durante seis horas como la primera ventana para el contenido.

Quienes tengan una suscripción podrán verlo desde las 3:00 de la tarde. Quienes no tengan Netflix solo tendrán que esperar hasta las 9:00 de la noche para acceder gratuitamente a la presentación publicada por Rockstar.