El Ministerio de Cultura inaugura Escuela de Bellas Artes en Mao

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, durante la inauguración de la Escuela de Bellas Artes en Mao. ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE CULTURA )

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, encabezó la inauguración de la Escuela de Bellas Artes Mao Daniel A. Colón, un nuevo espacio dedicado a la formación y al desarrollo de las artes, que funcionará en el Centro Municipal de la Cultura José Francisco Peña Gómez, en colaboración con el Ayuntamiento Municipal de Mao.

Durante la ceremonia, Salcedo destacó la importancia de contar con un espacio dedicado a la formación artística, la creatividad y el descubrimiento de nuevos talentos en dicha ciudad.

Asimismo, subrayó que la apertura de esta escuela forma parte de la política de descentralización impulsada por el Ministerio de Cultura, orientada a acercar la educación y la práctica de las artes a niños y jóvenes de todo el país, al tiempo que fortalece la presencia de instituciones y programas culturales fuera de Santo Domingo y Santiago y amplía las oportunidades de formación artística en las distintas provincias del territorio nacional.

El acto contó con la presencia de la directora general de Bellas Artes, Marinella Sallent; la gobernadora provincial, Marta Collado; y el alcalde de Mao, Yohendy Jiménez, así como de representantes de la comunidad cultural de la provincia Valverde.

La apertura de la escuela representa un nuevo impulso para la formación de las presentes y futuras generaciones de artistas de Mao y de toda la provincia Valverde, al crear un espacio donde niños y jóvenes podrán desarrollar sus capacidades, descubrir nuevas vocaciones y acercarse de manera permanente a las distintas manifestaciones del arte.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/escuela-mao-2-a81546a4.jpeg Banda Municipal de Músicos de Mao. (CEDIDA POR EL MINISTERIO DE CULTURA)

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La jornada concluyó con una presentación musical a cargo de estudiantes de la Banda Municipal de Músicos de Mao, quienes pusieron el broche artístico a una celebración que marca el inicio de una nueva etapa para la enseñanza y promoción de las artes en esta comunidad.

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