Dan inicio formal a Photoimagen 2026

Ya es tradición apreciar la explanada del Museo de Arte Moderno (MAM) repleta de personas deseosas de conocer las propuestas de una nueva edición de Photoimagen, un recorrido que comienza formalmente luego del acto protocolar.

Al subir las escaleras, los visitantes se dispersan por el inmenso edificio en busca de las exposiciones de su interés, que en esta duodécima edición se articulan bajo el concepto "Archipiélagos Interiores".

El acto inaugural estuvo presidido por Mayra Johnson, directora general de Photoimagen; Federico Fondeur, director del Museo de Arte Moderno; y Esteban Martínez Murga, vicepresidente de Comunicación y Responsabilidad Social del Banco Popular.

Photoimagen 2026 integra un total de 20 exposiciones, además de un programa educativo, totalmente gratuito, que incluye talleres y conversatorios sobre fotografía y video. Las actividades se desarrollarán hasta noviembre en distintos espacios artísticos y culturales de Santo Domingo y Santiago.

Propuestas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/28/img-20260827-wa0320-c403257d.jpg El público disfrutará de una gran variedad de actividades relacionadas con las exposiciones hasta noviembre. (JUAN GUIO)

Cada muestra propone un diálogo y cuenta una historia desde distintas miradas.

Con "Quisqueya Henríquez: archivos de lo posible", Photoimagen 2026 rinde homenaje al legado de la artista cubana, fallecida prematuramente. La exposición está a cargo de los curadores Acero Ruiz y Alfonsina Martínez, con el apoyo de la Fundación Alberto Cruz.

Gracias al apoyo de la Embajada de Alemania en República Dominicana, el MAM exhibe las obras ganadoras del Premio Oskar Barnack, otorgado por Leica, fabricante de equipos fotográficos, bajo el título "El gran relato". La selección reúne imágenes que recorren cuatro décadas de reconocimientos a fotógrafos de distintas partes del mundo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/28/img-20260827-wa0333-cdb5de89.jpg Cada muestra es una invitación a interactuar. (JUAN GUIO)

Otra de las propuestas destacadas es "Excessocenus", ganadora de un Greenpeace Photo Award por la manera en que documenta el impacto del consumo desmedido en las economías y los territorios emergentes.

Se trata de un proyecto conjunto de Cristina de Middel, ganadora del Premio Nacional de Fotografía de España en 2017, y del fotógrafo y educador visual brasileño Bruno Morais. La presentación cuenta con el auspicio de la Embajada de España en el país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/28/img-20260827-wa0327-5824c40a.jpg Photoimagen estará se llevará a cabo hasta noviembre. (JUAN GUIO)

En este recorrido por el MAM también se encuentra una selección de trabajos de creadores nacionales e internacionales, reunidos bajo el título "Fotolibros: imagen, memoria y relato", así como "El Caribe: la máquina infinita. Del ingenio azucarero a la IA", de Carlos Acero Ruiz y Ricardo Arispe.

Con el apoyo de la Fundación León Jimenes y el Centro León, entran en diálogo las obras de los artistas Héctor Méndez Caratini, puertorriqueño de amplia trayectoria, y Mariano Hernández, destacado fotógrafo dominicano y participante de este festival. La exposición conjunta lleva por título "Arquetipos Caribe: miradas fotográficas".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/28/img-20260827-wa0330-a1304ea3.jpg Pedro Genaro, Mayra Johnson, Guadalupe Casasnovas y Federico Fondeur. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/28/img-20260827-wa0324-5078b513.jpg Luisa Valdez y Luis Nova. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/28/img-20260827-wa0332-9562eef3.jpg Valeria Pocaterra yMaike Friedrichsen. (JUAN GUIO) ‹ >