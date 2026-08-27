Emily in Paris se despide en Navidad: Netflix anuncia fecha para su última temporada

La protagonista de la serie de Netflix ´Emily in Paris´, Lily Collins (d), con su compañera de elenco Ashley Park, en una fotografía de archivo. ( EFE/RICCARDO ANTIMIANI )

Netflix prepara el cierre de una de sus series más populares. "Emily in Paris" estrenará su sexta y última temporada el próximo 24 de diciembre, poniendo punto final a la historia de Emily Cooper, interpretada por Lily Collins.

La producción, creada por Darren Star, amplía su universo para esta despedida. El rodaje comenzó en Grecia en mayo y continúa en Francia, incorporando nuevos paisajes y culturas europeas a la trama.

"Quería que la temporada final se sintiera como la experiencia más grande de "Emily in Paris" hasta ahora", explicó Star, quien destacó especialmente la elección de Grecia como uno de los escenarios de esta última etapa.

En los nuevos episodios, Emily deberá afrontar cambios en el ámbito profesional y sentimental que la obligarán a replantearse sus prioridades y las relaciones que ha construido durante su vida en París.

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La temporada colocará al personaje ante una decisión crucial sobre el amor, su carrera y el futuro que desea construir, mientras la serie recupera algunos de los dilemas que han definido su recorrido desde su estreno.