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Premios Fundación Corripio 2026
Premios Fundación Corripio 2026

Fundación Corripio anuncia a los galardonados de los Premios Fundación Corripio 2026

Educa, Rosa María Paliza, Héctor J. Cruz, Carlos Veitía Ramírez, Fundación Escuelita Rayo de Sol recibirán su premio en la gran gala en noviembre

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Fundación Corripio anuncia a los galardonados de los Premios Fundación Corripio 2026
José Alcántara, José Chez Checo, Igor Bassa, Emilia Pereyra, Ana Corripio, José Luis Corripio, Josefina Miniño, Marianne de Tolentino, Héctor Luis Martínez, Juan Daniel Balcácer y Julio César Castaños. (JUAN GUIO)

La Fundación Corripio anunció a los galardonados de los Premios Fundación Corripio 2026, reconocimientos instituidos en 2007 para exaltar la trayectoria, el talento, la dedicación y los aportes de personas e instituciones que han contribuido de manera significativa al desarrollo de la República Dominicana.

Con emoción y asombro recibieron la noticia los galardonados, quienes fueron informados vía telefónica por el propio presidente de la Fundación Corripio, José Luis "Pepín" Corripio Estrada, quien se comunicó personalmente con cada uno de los seleccionados para compartirles la noticia de haber sido elegidos entre las numerosas propuestas recibidas en esta edición.

En esta ocasión, los reconocimientos corresponden a cinco distinciones que abarcan las áreas de Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias Naturales y de la Salud, Comunicación y Arte, además del Premio Familia Corripio Alonso.

Los galardonados de esta edición

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Infografía
Ana Corripio, José Luis Corripio y Juan Daniel Balcácer. (JUAN GUIO)

Antes de hacer las llamadas para informar a los afortunados,  Ana Corripio  de Barceló, vicepresidenta de la Fundación Corripio, fue la encargada de dar lectura formal a los veredictos correspondientes a los galardonados durante el acto de anuncio, celebrado en el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología:

  • Acción Empresarial por la Educación, Inc. (Educa): Premio en Ciencias Sociales y Jurídicas, categoría Institución educativa, que distingue a una entidad cuya trayectoria y labor hayan realizado valiosos aportes al desarrollo y fortalecimiento del sistema educativo del país.
  • Rosa María Paliza: Premio en Ciencias Naturales y de la Salud, categoría Psicología clínica, en reconocimiento a sus aportes al ejercicio, desarrollo y fortalecimiento de esta disciplina, así como a su trayectoria y contribución al bienestar de la sociedad.
  • Héctor J. Cruz: Premio en Comunicación, categoría Periodismo deportivo en prensa escrita, por su contribución a la reflexión y el análisis de temas de interés nacional e internacional a lo largo de una dilatada carrera periodística, en la que ha promovido las mejores prácticas del oficio en el ámbito deportivo.
  • Carlos Veitía Ramírez: Premio en Arte, categoría Ballet clásico (Coreografía), por su extensa trayectoria como fundador y director del Ballet Clásico Nacional y de la Escuela Ballet Concierto, así como por su labor como gestor y productor de obras que han dejado huella en escenarios nacionales e internacionales.
  • Fundación Escuelita Rayo de Sol, Inc.  Premio Familia Corripio Alonso, en reconocimiento a su labor en favor de niños, niñas y jóvenes con discapacidad intelectual, mediante programas orientados al desarrollo de sus capacidades, la atención de sus necesidades educativas y el fortalecimiento de su inclusión y participación en el ámbito escolar.
 

La ceremonia

Cada uno de los galardonados recibirá una estatuilla alusiva al premio, un diploma de reconocimiento y una dotación económica de un millón de pesos dominicanos.

El acto de premiación se celebrará el martes 17 de noviembre de 2026, a las 7:00 p. m., en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

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Periodista dominicana con una maestría en Comunicación Corporativa. Titulada en estilismo y asesoría de imagen. Es una apasionada del contenido sobre la salud, la belleza, el buen vivir y la cultura.