¿Puede la inteligencia artificial transformar la experiencia en los museos dominicanos?

La transformación digital resulta clave para mantener los museos dominicanos vigentes y conectados con nuevos públicos, al ampliar el acceso virtual a sus colecciones y enriquecer la experiencia presencial con información adicional. ( GENERADA CON IA )

Más allá de sus playas, la República Dominicana resguarda un valioso patrimonio histórico y cultural en sus museos, espacios que preservan la memoria y la identidad del país.

Tras la caída provocada por la pandemia, estos recintos viven una recuperación de visitantes, mientras enfrentan el reto de conectar con un público que consume información de manera cada vez más digital.

Esta transformación también alcanza a los museos. En distintos países, la inteligencia artificial ya se utiliza para gestionar colecciones, acercar las piezas al público y crear experiencias más interactivas.

El British Museum y el Natural History Museum, en Reino Unido, han explorado aplicaciones de esta tecnología, mientras el Peranakan Museum, en Singapur, permite a los visitantes "conversar" con piezas de su colección mediante IA generativa. Y en Italia, investigadores emplean visión por computadora para analizar el comportamiento del público en las salas.

Estas experiencias abren nuevas posibilidades para personalizar los recorridos, facilitar el acceso a la información y enriquecer la visita.

Pero ¿podría la inteligencia artificial aportar estos mismos beneficios a los museos dominicanos sin desplazar el valor del patrimonio?

Aunque en el país aún no existe evidencia documentada sobre el uso de esta herramienta en los museos, la presidenta del Comité Nacional Dominicano del Consejo Internacional de Museos (ICOM), Luisa de Peña, considera que sí es posible, siempre que su implementación responda a criterios éticos y se utilice como un complemento para fortalecer la experiencia museística, sin sustituir la esencia ni el valor patrimonial de estos espacios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/26/luisa-de-pena-dl-8eff7ce5.jpg Luisa de Peña, presidenta del Comité Nacional Dominicano del Consejo Internacional de Museos (ICOM). (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

De Peña sostiene que las herramientas digitales deben servir como un complemento para comunicar y enriquecer la experiencia del visitante, pero nunca sustituir las colecciones patrimoniales ni la narrativa museográfica.

Pese al cierre del Alcazar de Colón, uno de los más visitados, 2025 fue un año récord en visitas.

Más tecnología, ¿más visitantes?

La también directora del Museo de la Resistencia alerta sobre el impacto de la IA en la afluencia de visitantes, afirmando que la tecnología, por sí sola, no garantiza un mayor número de visitas a los museos.

A su juicio, aunque puede mejorar la accesibilidad y enriquecer la experiencia del público, "también puede convertirse en una barrera si se utiliza de forma inadecuada. El verdadero atractivo de un museo continúa siendo la calidad de su narrativa, sus colecciones y la capacidad de conectar con los intereses de sus visitantes", enfatiza.

En ese sentido, la experta advierte que un uso excesivo de la tecnología puede convertirla en el centro de la visita y relegar el verdadero protagonista: el patrimonio cultural.

Los museos con mayor afluencia de visitantes en la República Dominicana son el Museo Alcázar de Colón, el Museo de las Casas Reales, el Museo Fortaleza de Santo Domingo, el Museo Fortaleza San Felipe y el Museo de Arte Moderno.

De acuerdo con la Dirección General de Museos (DGM), este comportamiento responde a diversos factores, entre ellos su ubicación en zonas de alto interés turístico, su inclusión en los principales circuitos y recorridos turísticos, el valor histórico y patrimonial de sus colecciones, así como su estrecha vinculación con actividades educativas y académicas.

Luisa De Peña sostiene que, aunque las estadísticas muestran una mayor afluencia de visitantes en las zonas turísticas, esto no necesariamente responde a un interés específico por la historia y el patrimonio, sino a la dinámica propia de estos destinos, donde los museos suelen formar parte de los recorridos y paquetes turísticos.

"Los turistas que visitan los museos no necesariamente lo hacen por un interés particular en la historia del país, sino porque estos espacios forman parte de los tours y recorridos incluidos en sus paquetes turísticos. Lo primero es impulsar el interés real en los museos", destaca.

Un ejemplo se observa en Puerto Plata, donde la llegada de miles de cruceristas favorece el flujo hacia espacios como la Fortaleza San Felipe, así como en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, uno de los principales circuitos turísticos del país.

La distribución de los museos en la República Dominicana evidencia una marcada concentración en el Distrito Nacional, que alberga 40 de los 91 museos identificados por la Dirección General de Museos (43.96 %).

Le siguen las provincias de Santiago y Puerto Plata, con nueve museos cada una; La Vega, con cuatro; y San José de Ocoa, con dos, lo que refleja una fuerte centralización de la oferta museística en Santo Domingo.

Actualmente en el país no hay museos "turísticos", sin embargo, predominan los museos históricos (20), seguidos por los museos de arte (15), los especializados (10) y los biográficos y centros culturales (nueve cada uno), cifras que evidencian que el enfoque museístico del país está estrechamente vinculado con la preservación y difusión del patrimonio histórico y cultural.

"El primer paso es digitalizar"

"Antes de hablar de IA, hay que hablar de digitalización", así lo plantea Wilson Betances (Gnómico), CEO y fundador de NEXA-AI, quien considera que el país debe avanzar primero en la organización de sus datos para aprovechar el potencial de estas herramientas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/26/wilson-betances-add3013f.jpg Wilson Betances (Gnómico), CEO y fundador de NEXA-AI. (CEDIDA POR WILSON BETANCES)

"La inteligencia artificial no puede analizar lo que nadie registró. Primero se digitaliza —boletería, recaudación, acervo— y después hablamos de IA", sostiene.

A partir de ahí, Betances ve oportunidades para transformar la experiencia del visitante sin necesidad de crear nuevas aplicaciones.

"El canal ya está instalado en el bolsillo de todo el mundo y se llama WhatsApp", afirma, al referirse a la posibilidad de utilizar agentes autónomos capaces de ofrecer información sobre las colecciones, responder en distintos idiomas y adaptarse a las necesidades de cada usuario.

La accesibilidad es otro de los campos donde identifica mayor potencial. "El mismo agente que traduce puede describir en voz alta una pieza para una persona ciega, entregar el recorrido en texto para quien no oye, o bajar el nivel de lenguaje para un niño", explica.

Para el especialista, estas herramientas también pueden ampliar las formas de interpretar el patrimonio mediante realidad aumentada y reconstrucciones visuales, siempre con supervisión de expertos.

"El ser humano hoy no consume cosas, consume experiencias", concluye, al plantear que los museos deben competir no solo entre sí, sino por el tiempo y la atención de los visitantes.

Registro Nacional de Museos Como parte del fortalecimiento del sector museístico, la DGM trabaja en la creación de un Registro Nacional de Museos, una iniciativa orientada a sistematizar la información sobre estos espacios, actualizar las estadísticas, ampliar la cobertura territorial y fortalecer el diseño de políticas públicas culturales. Actualmente, la institución tiene identificados 91 museos y se encuentra realizando un levantamiento nacional para actualizar y completar esa información. Este proceso refleja que el sistema museístico dominicano aún se encuentra en una etapa de consolidación institucional y de organización de su información estadística, con el propósito de contar con datos más precisos para la gestión y planificación del patrimonio cultural.

El costo de digitalizar los museos

Pero incorporar tecnología a los museos no es solo una cuestión de voluntad. Detrás de una experiencia interactiva o de una herramienta basada en inteligencia artificial hay infraestructura, conectividad, equipos, personal capacitado y, sobre todo, recursos para mantenerla funcionando. En los museos dominicanos, esa realidad plantea desafíos que van más allá de la innovación.

El exdirector general de Museos Carlos Andújar, quien al momento de la entrevista estaba al frente de la Dirección General de Museos, señala que la actualización tecnológica constituye uno de los principales desafíos para los museos, debido a los altos costos de instalación y mantenimiento de estos recursos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/26/carlos-andujar-director-gral-de-museos-matias-boncosky01-2e119ce4.jpg Carlos Andújar,exdirector general de Museos. (CEDIDA POR CARLOS ANDÚJAR)

"Avanzar en la transformación digital es necesario para conectar con las nuevas generaciones, pero requiere una inversión constante que permita garantizar su funcionamiento y sostenibilidad", enfatiza.

Asimismo, señala que los principales desafíos para la incorporación de nuevas tecnologías en los museos dominicanos no solo están relacionados con la inversión económica, sino también con problemas de conectividad, estabilidad del suministro eléctrico, capacitación del personal y los elevados costos de mantenimiento de los equipos.

"Esta puede enriquecer la experiencia de los visitantes mediante herramientas interactivas y educativas, siempre que se utilice con responsabilidad". En ese sentido, Andújar enfatiza que "la IA debe servir como un recurso de apoyo y nunca reemplazar el criterio humano ni el rigor histórico que caracteriza a los museos".

Asimismo, advierte que toda la información generada con inteligencia artificial debe ser cuidadosamente verificada antes de ponerse a disposición del público para evitar errores o distorsiones del patrimonio cultural.

Único caso

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/26/presentacion-inmersiva-sobre-la-fundacion-de-la-ciudad-de-santo-domingo-en-la-fortaleza-de-santo-domingo-db280404.jpg Videomapping en elMuseo Fortaleza de Santo Domingo. (RED NACIONAL DE MUSEOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA)

Aunque la DGM reconoce que no dispone de un registro que permita determinar qué tecnologías utilizan los museos del país, Andújar identifica el Museo Fortaleza de Santo Domingo como uno de los casos más avanzados, donde la implementación de un sistema de videomapping estuvo acompañada de un incremento en la cantidad de visitantes.

Una oportunidad para acercar el patrimonio

El reto no parece estar solo en llevar más personas a los museos, sino también en lograr que encuentren nuevas razones para visitarlos.

En ese punto, la tecnología abre un abanico de posibilidades que va desde experiencias más interactivas hasta recorridos virtuales capaces de acercar el patrimonio a públicos que están lejos de estas instituciones, incluso para estandarizar.

Para José Enrique Delmonte Soñé, arquitecto con especialización en Historia de la Arquitectura y Urbanismo, y asesor cultural del Centro Cultural Taíno Casa del Cordón , la inteligencia artificial puede marcar un antes y un después en la forma en que el público se relaciona con los museos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/26/jose-enrique-copy-17f7f110.jpg José Enrique Delmonte Soñé, arquitecto con especialización en Historia de la Arquitectura y Urbanismo, y asesor cultural del Centro Cultural Taíno Casa del Cordón. (CEDIDA PORCENTRO CULTURAL TAÍNO CASA DEL CORDÓN)

A su juicio, estas herramientas no sustituyen la experiencia presencial, sino que la enriquecen al ofrecer nuevas formas de interpretar y comprender el patrimonio.

"La inteligencia artificial enriquecerá la experiencia museística, al convertirse en una herramienta clave para ampliar el conocimiento y ofrecer experiencias más inmersivas e interactivas. Incluso para impulsar el desarrollo de los recintos", afirma.

Delmonte Soñé considera que uno de los mayores beneficios de la transformación digital está en su capacidad para acercar a niños y jóvenes a los museos mediante recursos interactivos, lúdicos y virtuales.

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Aprender de forma diferente

"Las nuevas generaciones aprenden de forma diferente, por lo que estas tecnologías facilitan el aprendizaje, captan su atención y generan experiencias memorables", explicó el experto.

El especialista indicó que la transformación digital es esencial para mantener los museos actualizados y relevantes, al permitir que las colecciones puedan conocerse también de manera virtual y que la visita presencial se complemente con información adicional.

"La inteligencia artificial también fortalece la preservación y difusión del patrimonio, ya que facilita el estudio, análisis e interpretación de las colecciones desde distintas perspectivas, lo que beneficia tanto a investigadores y estudiantes como al público en general", explica.

Además, considera que estas herramientas pueden convertirse en un aliado para el turismo cultural.

"La tecnología puede dar mayor visibilidad a museos ubicados fuera de los principales polos turísticos y poner en valor las colecciones regionales y municipales", señala.

En ese sentido, agrega que la digitalización contribuye a democratizar el acceso a la cultura al permitir que personas de cualquier lugar conozcan el patrimonio dominicano sin necesidad de desplazarse físicamente.

Para Delmonte Soñé, la cultura y el turismo deben avanzar de la mano. "La tecnología no solo acerca a los visitantes a los museos, sino que también puede convertir a comunidades y provincias en nuevos destinos de interés cultural y turístico", concluye.

Tecnologías inmersivas

Para Carlos Andújar, exdirector general de Museos, la incorporación de tecnologías inmersivas representa una de las principales apuestas para modernizar la experiencia museográfica en la República Dominicana.

Y destaca que el Museo Fortaleza de Santo Domingo cuenta con la propuesta tecnológica más avanzada del Estado, al integrar recursos como mapping, realidad virtual inmersiva y experiencias tridimensionales, herramientas que, asegura, han incrementado significativamente la asistencia de visitantes y motivaron la ampliación del horario de atención al público.

IA en la educación cultural

Respecto al uso de la inteligencia artificial en la educación, especialmente considerando que una parte importante de los visitantes son niños y jóvenes, explica que estas herramientas pueden facilitar el aprendizaje cuando funcionan como un apoyo pedagógico.

Sin embargo, alerta sobre el uso indiscriminado de la IA, al considerar que puede limitar el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y la reflexión de las nuevas generaciones. Y cita como ejemplo que algunos países nórdicos han comenzado a reincorporar métodos tradicionales de enseñanza para equilibrar el uso de la tecnología.

De acuerdo con datos de la Dirección General de Museos, durante los últimos cinco años los niños han representado el 58 % de los visitantes de los museos del país, mientras que los adultos constituyen el 42 %.

Estas cifras evidencian que una parte importante de la afluencia a estos espacios culturales está impulsada por excursiones escolares, programas educativos y visitas académicas, siendo de octubre a diciembre la temporada más concurrida.

Asimismo, el turismo internacional desempeña un papel relevante en la afluencia a los museos del país. Mientras el 57 % de los visitantes son nacionales, el 43 % son extranjeros, una proporción que confirma la creciente importancia del turismo cultural en la República Dominicana.

En cuanto al tipo de gestión, la mayoría de los museos identificados en la República Dominicana son de administración privada, que representan el 60 % del total. Les siguen los museos de gestión estatal, con un 39 %, mientras que los de administración mixta constituyen apenas el 1 %.

Convenios por la educación

Carlos Andújar expresa que, en materia de formación y educación, la Dirección General de Museos (DGM) impulsa diversas iniciativas para fortalecer la museografía y el acceso al patrimonio cultural.

Entre ellas figura un convenio con el Ministerio de Cultura y universidades para fortalecer la formación especializada en museografía, además de la incorporación de egresados de estos programas y la integración de estudiantes de Historia y Antropología como facilitadores en los museos.

Asimismo, la institución mantiene vínculos con universidades y participa en actividades académicas relacionadas con el arte, la museografía y el patrimonio.

Paralelamente, trabaja en un acuerdo con el Ministerio de Educación para desarrollar programas educativos en los museos bajo un modelo de financiamiento sostenible, con el propósito de que los estudiantes continúen accediendo gratuitamente a estos espacios, mientras el Ministerio contribuya a su mantenimiento.

La IA no aparece como sustituta del museo, sino como una herramienta que puede ampliar lo que este ofrece. Pero antes de dar ese salto, los expertos coinciden en que el país necesita resolver asuntos más básicos: digitalizar sus colecciones, organizar sus datos, capacitar al personal y garantizar la infraestructura necesaria.

El desafío, en última instancia, no es decidir si los museos deben ser tecnológicos, sino cómo incorporar la tecnología sin perder aquello que los hace únicos: el patrimonio y la experiencia de estar frente a él.