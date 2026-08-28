Descubrir El Caribe, más allá de la isla

Quisqueya Henríquez, artista visual dominicana, presenta "Archivos de lo posible", una propuesta que explora la memoria, la identidad y las posibilidades de la creación artística. ( TIZIANO DE STEFANO/CEDIDA POR PHOTOIMAGEN )

El Museo de Arte Moderno (MAM) se convierte este fin de semana en uno de los principales puntos de encuentro de la duodécima edición de Photoimagen, el festival nacional de fotografía y video.

Bajo el concepto "Archipiélagos interiores", esta edición invita a mirar el Caribe más allá de su geografía: no solo como un conjunto de islas separadas por el mar, sino como una condición cultural, histórica y mental marcada por la separación, la conexión, el desplazamiento y la memoria.

Caribe, en imágenes

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/whatsapp-image-2026-08-27-at-35303-pm-3-da6f266a.jpeg Excessocenus, propuesta artística que explora la relación entre el ser humano, la naturaleza y las transformaciones del entorno. (CEDIDA POR PHOTOIMAGEN)

Este año la programación reúne propuestas que, desde diferentes lenguajes y perspectivas, amplían esa conversación.

Una de las exposiciones centrales es "Quisqueya Henríquez: archivos de lo posible", un homenaje al legado de la artista cubana, fallecida prematuramente.

La exposición se articula en torno a una selección de materiales del archivo de Quisqueya, entendido no solo como un conjunto de documentos, sino como un espacio vivo de investigación que permite reconstruir sus procesos creativos y abrir nuevas lecturas sobre su legado.

Fotografías, videos, collages, instalaciones y diseños dan cuenta de una obra diversa que nunca se limitó a un solo medio y que desbordó las fronteras de las formas tradicionales de creación.

La muestra está a cargo de los curadores Acero Ruiz y Alfonsina Martínez, con el apoyo de la Fundación Alberto Cruz.

También forma parte del recorrido El gran relato, una selección de obras ganadoras del Premio Oskar Barnack, otorgado por Leica.

Con el apoyo de la Embajada de Alemania en la República Dominicana, la exposición reúne imágenes reconocidas durante cuatro décadas y ofrece un recorrido por distintas formas de entender y narrar la realidad desde la fotografía.

Actividades y charlas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/whatsapp-image-2026-08-27-at-35303-pm-2-b03aa1d2.jpeg El Gran Relato, exposición que reúne diversas miradas fotográficas sobre la memoria, la identidad y la realidad contemporánea. (CEDIDA POR PHOTOIMAGEN)

Otra de las propuestas destacadas es "Excessocenus", de Cristina de Middel y Bruno Morais, proyecto ganador de un Greenpeace Photo Award que pone el foco en las consecuencias del consumo desmedido sobre las economías y los territorios emergentes.

La exposición cuenta con el respaldo de la Embajada de España en el país.

A estas propuestas se suman "Fotolibros: imagen, memoria y relato", con trabajos de creadores nacionales e internacionales, y "El Caribe: la máquina infinita. Del ingenio azucarero a la IA", de Carlos Acero Ruiz y Ricardo Arispe.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/whatsapp-image-2026-08-27-at-35303-pm-5-b77ef85e.jpeg El Caribe: la máquina infinita, una propuesta que explora las múltiples dimensiones, tensiones y posibilidades del imaginario caribeño. (CEDIDA POR PHOTOIMAGEN)

El diálogo entre artistas caribeños también tiene un espacio especial con "Arquetipos Caribe: miradas fotográficas", exposición que reúne las obras del puertorriqueño Héctor Méndez Caratini y del dominicano Mariano Hernández, con el apoyo de la Fundación León Jimenes y el Centro León.

La agenda incluye, además, la charla "Redux, un viaje de cinco décadas", que ofrecerá este sábado, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., el fotógrafo puertorriqueño Héctor Méndez Caratini en el auditorio del MAM, con Carlos Acero Ruiz como moderador.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/whatsapp-image-2026-08-27-at-35303-pm-1-79d51f65.jpeg El Prado, en el centro de la imagen, durante la presentación de la propuesta artística. (CEDIDAS POR PHOTOIMAGEN.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/whatsapp-image-2026-08-27-at-35303-pm-4-1da20974.jpeg Arquetipo Caribe: Miradas Fotográficas, exposición que reúne diversas perspectivas sobre la identidad, el territorio y la realidad del Caribe. https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/imagen-fotolibros-1-4f28279d.jpg Fotolibros: Imagen, Memoria y Relato, una propuesta que destaca el fotolibro como medio para preservar la memoria y construir relatos visuales. ‹ >

Y para completar el circuito, el Museo Bellapart presenta "El Prado en el centro: fotografía y memoria en Photoimagen", una exposición que reúne obras de los dominicanos Polibio Díaz, Fausto Ortiz y Mayra Johnson, junto a trabajos de reconocidos fotógrafos contemporáneos españoles de distintas generaciones.

Una agenda de lujo con la fotografía como punto de encuentro.

Museo de Arte Moderno, fin de semana de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., y Museo Bellapart. Viernes, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., y sábado de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.. Gratis.