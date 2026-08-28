Un dembow dominicano y un personaje ligado a la inteligencia del país aparecen en GTA VI

La República Dominicana vuelve a aparecer vinculada al universo de Grand Theft Auto. La nueva mirada extendida de GTA VI, presentada el jueves 27 de agosto, incluye referencias al país tanto en su banda sonora como en uno de los personajes que forman parte de la historia.

El especial, de aproximadamente 27 minutos, fue estrenado inicialmente en Netflix y posteriormente publicado en los canales oficiales de Rockstar Games. El contenido combina escenas cinematográficas con fragmentos de jugabilidad, en los que se muestran persecuciones, tiroteos, atracos y distintas actividades disponibles dentro del videojuego.

Una de las referencias dominicanas aparece con Raúl Bautista, un experimentado atracador de bancos que mantiene vínculos con los protagonistas, Lucía Caminos y Jason Duval. Según se explica en el material, Bautista fue integrante de la inteligencia dominicana antes de incorporarse al mundo criminal de Vice City.

El personaje habla español con acento dominicano y emplea expresiones asociadas al habla popular del país. Su voz ha provocado comentarios entre seguidores dominicanos de la franquicia, algunos de los cuales han señalado similitudes con la voz del actor dominicano Manny Pérez. Rockstar Games, sin embargo, no ha confirmado oficialmente quién interpreta al personaje.

La música también aporta una referencia directa al país. Durante una de las secuencias del especial se escucha "Se Me Nota (Agárrame)", tema de Chimbala y Omega, integrado a una escena relacionada con la vida nocturna de Vice City.

No es la primera vez que personajes de origen dominicano aparecen en la franquicia. En Grand Theft Auto IV: The Ballad of Gay Tony, Luis Fernando López es presentado como un personaje de ascendencia dominicana, mientras que Victor y Lance Vance, de Grand Theft Auto: Vice City y Vice City Stories, tienen un padre dominicano.

GTA VI estará ambientado principalmente en Vice City y otras zonas de Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida. Rockstar Games tiene previsto lanzar el videojuego el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

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La nueva entrega llega 13 años después de GTA V , lanzado en 2013. La saga, iniciada en 1997, acumula más de 470 millones de unidades vendidas, mientras que GTA V supera los 230 millones, de acuerdo con cifras divulgadas por su editora, Take-Two Interactive .

, lanzado en 2013. La saga, iniciada en 1997, acumula más de 470 millones de unidades vendidas, mientras que supera los 230 millones, de acuerdo con cifras divulgadas por su editora, . El lanzamiento de GTA VI ha generado además un elevado interés comercial. Take-Two señaló a comienzos de agosto que el nivel de reservas anticipadas alcanzaba cifras sin precedentes para la compañía, aunque no ofreció datos específicos.