La Fundación Imagen 83 anuncia la exposición Pseudomodernidad de Susan Mézquita

Susan Mézquita explora la relación entre memoria, identidad y territorio en una de las obras que integran "Pseudomodernidad". ( CEDIDA POR SUSANA MÉZQUITA )

La Fundación Imagen 83, Photoimagen 2026 y el Centro de la Imagen invitan a la inauguración de la exposición "Pseudomodernidad, entre jardines y ciudades", de la artista Susan Mézquita, que tendrá lugar el martes 1 de septiembre de 2026, a partir de las 7:00 p. m., en el Centro de la Imagen.

La muestra reúne una serie de trabajos recientes de la artista, en los que combina técnicas de impresión tradicionales con procesos fotográficos.

La exposición cuenta con la curaduría de Carlos Acero Ruiz, artista visual, crítico de arte, curador y director artístico del Festival Internacional Photoimagen.

En el texto curatorial que acompaña la exposición, Acero Ruiz señala: "Habitar dos lugares implica aprender a mirar desde la distancia. En la obra de Susan Mézquita, nacida en la República Dominicana y residente en Suiza desde hace varias décadas, dejan de ser territorios opuestos para convertirse en un único paisaje construido por la memoria, el desplazamiento y la experiencia cotidiana", explicó Acero.

Sus fotograbados no documentan un viaje entre dos geografías; revelan el espacio intermedio donde ambas conviven».

Susan Mézquita es artista y mediadora cultural residente en Suiza, con una sólida formación académica en las áreas del arte y la arquitectura. Su trabajo artístico, estrechamente vinculado con sus vivencias personales, explora temas relacionados con la identidad y la pertenencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/28/photo-2026-08-27-16-12-00jpg-34a0b3aa.jpeg Una de las obras de Susan Mézquita que forman parte de la exposición Pseudomodernidad, presentada en el marco de Photoimagen 2026. (SUMINISTRADA POR LA ARTISTA SUSAN MÉZQUITA)

A lo largo de su carrera, ha sido reconocida en diversas ocasiones con premios y becas. Entre estos reconocimientos destaca el obtenido en la XXX Bienal Nacional de Artes Visuales, donde recibió un premio por su obra Jardín urbano II.

Información de la exposición

La exposición "Pseudomodernidad, entre jardines y ciudades" cuenta con el apoyo de AFP Popular y podrá visitarse en el Centro de la Imagen, ubicado en la calle Celestino Duarte, esquina Arzobispo Meriño, en la Zona Colonial de Santo Domingo.

El público podrá visitar la muestra de martes a sábado, de 9:30 a. m. a 6:30 p. m.