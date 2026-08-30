El primer poemario de Carlos Salcedo Camacho fue puesto en circulación

Parte de los intelectuales que asistieron a la puesta en circulación del primer poemario de Carlos Salcedo Camacho. ( IMAGEN SUMINISTRADA A DIARIO LIBRE )

"La soledad habitada. Expediente sin foliar", el primer poemario del escritor, abogado y ensayista Carlos Salcedo Camacho, fue puesto en circulación el pasado sábado en la sede de la Academia Dominicana de la Lengua.

La obra fue definida por su autor como un "atrevimiento" al ejercicio literario de "un abogado que, sin abandonar el lenguaje del derecho, se aventura a nombrar el silencio, la soledad y la persistencia".

La actividad de puesta en circulación del poemario, publicada bajo el sello de Editora Punto y Coma, contó con la presencia del director de la Academia Dominicana de la Lengua, Bruno Rosario Candelier, prologuista y quien resaltó su valor literario.

Rosario Candelier sostuvo que la creación es un estímulo para las nuevas voces de las letras dominicanas, según una comunicación de prensa.

Asistieron también varios miembros de número de la academia como Fabio Guzmán Ariza, Eduardo García Michel, Ofelia Odalis Pérez Nina, Ofelia Berrido y Luis Quezada, miembro correspondiente de la corporación y comentarista del libro.

Asimismo, el poeta mocano Juan De Jesús Santos Santos, quien tuvo a su cargo la presentación del libro y es miembro correspondiente de la mencionada academia.

La puesta en circulación de "La soledad habitada. Expediente sin foliar" reunió a destacados poetas e intelectuales. El grupo de comentaristas estuvo integrado, también, por Ramón Saba y José Antonio Rodríguez, además de los poetas León Félix Batista, Soledad Álvarez, José Mármol, Minerva del Risco y Giovanny Cruz Durán.

José Antonio Rodríguez, cantautor y poeta, interpretó cuatro fragmentos de poemas del propio poeta Salcedo Camacho, musicalizados por iniciativa propia; y el declamador René Alfonso dio su voz a dos de los textos de la obra. Completaron la concurrencia jueces, miembros del Ministerio Público y numerosos amigos y allegados del autor.

Esa aquel que nunca llega a cerrarse

En sus palabras, Salcedo Camacho explicó que el título del poemario responde a una imagen central de su creación: "un expediente sin foliar es aquel que nunca llega a cerrarse", dijo, en referencia a experiencias humanas —como la soledad, el amor o la ausencia— que ninguna clasificación alcanza a contener del todo.

La obra está estructurada en dos partes. La primera, "Experiencia", indaga la soledad no como ausencia sino como fundamento de todo vínculo humano. La segunda, "Letra y toga", adopta la forma de un código jurídico —libros, artículos, presunciones, jurisprudencia— para explorar, desde el oficio de abogado, jurista y académico del autor, así como los límites del lenguaje del derecho frente a la experiencia afectiva.