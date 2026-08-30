PUCMM ratifica a Ana Bélgica Guichardo como directora de la Escuela de Comunicación

La académica Ana Bélgica Guichardo continuará al frente de la Escuela de Comunicación del Campus Santo Domingo. ( CORTESÍA DE LA PUCMM )

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) ratificó a la doctora Ana Bélgica Guichardo como directora de la Escuela de Comunicación de su Campus Santo Domingo.

La institución informó la continuidad de Guichardo en el cargo a través de una publicación en sus redes sociales, en la que destacó el compromiso de mantener una dirección basada en la excelencia, la ética, la innovación y una mirada cercana a las necesidades y desafíos de la sociedad.

Durante este nuevo período, la Escuela de Comunicación continuará promoviendo espacios para el aprendizaje, el diálogo y el cuestionamiento, así como el desarrollo de nuevas ideas entre sus estudiantes y docentes.

La PUCMM también resaltó la importancia de seguir impulsando el crecimiento de toda su comunidad académica y de afrontar nuevos desafíos y oportunidades en el ámbito de la comunicación.

Trayectoria de Ana Bélgica Güichardo

Ana Bélgica Güichardo Bretón es doctora en Comunicación y Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. También posee una maestría en Tecnología Educativa de la PUCMM, una maestría en Gestión y Docencia Superior por la Universidad Católica Santo Domingo, y es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Interamericana.

Dentro de la PUCMM, su trabajo ha estado vinculado además con iniciativas de formación en comunicación corporativa.

Por igual en proyectos de formación audiovisual y cinematográfica de la Escuela de Comunicación. Durante su gestión, la PUCMM ha continuado impulsando iniciativas como la Semana Más Corta, festival de cine universitario que sirve como plataforma para estudiantes y nuevos talentos audiovisuales.