PUCMM ratifica a Ana Bélgica Guichardo como directora de la Escuela de Comunicación
La PUCMM resaltó la importancia de seguir impulsando el crecimiento de toda su comunidad académica y de afrontar nuevos desafíos y oportunidades en el ámbito de la comunicación
La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) ratificó a la doctora Ana Bélgica Guichardo como directora de la Escuela de Comunicación de su Campus Santo Domingo.
La institución informó la continuidad de Guichardo en el cargo a través de una publicación en sus redes sociales, en la que destacó el compromiso de mantener una dirección basada en la excelencia, la ética, la innovación y una mirada cercana a las necesidades y desafíos de la sociedad.
Durante este nuevo período, la Escuela de Comunicación continuará promoviendo espacios para el aprendizaje, el diálogo y el cuestionamiento, así como el desarrollo de nuevas ideas entre sus estudiantes y docentes.
La PUCMM también resaltó la importancia de seguir impulsando el crecimiento de toda su comunidad académica y de afrontar nuevos desafíos y oportunidades en el ámbito de la comunicación.
Trayectoria de Ana Bélgica Güichardo
Ana Bélgica Güichardo Bretón es doctora en Comunicación y Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. También posee una maestría en Tecnología Educativa de la PUCMM, una maestría en Gestión y Docencia Superior por la Universidad Católica Santo Domingo, y es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Interamericana.
- Dentro de la PUCMM, su trabajo ha estado vinculado además con iniciativas de formación en comunicación corporativa.
Por igual en proyectos de formación audiovisual y cinematográfica de la Escuela de Comunicación. Durante su gestión, la PUCMM ha continuado impulsando iniciativas como la Semana Más Corta, festival de cine universitario que sirve como plataforma para estudiantes y nuevos talentos audiovisuales.