¿Quién era Oyo Nyimba? El rey coronado a los tres años que acaba de morir a los 34

Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, rey tradicional del Reino de Tooro, en Uganda, murió a los 34 años después de padecer un cáncer que el presidente ugandés, Yoweri Museveni, describió como “muy agresivo”. ( IMAGEN DIFUNDIDA POR LA CUENTA OFICIAL DEL ESTADO DE UGANDA. )

Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, rey tradicional del Reino de Tooro, en Uganda, murió a los 34 años después de padecer un cáncer que el presidente ugandés, Yoweri Museveni, describió como “muy agresivo”.

El monarca falleció alrededor de las 10:00 de la noche del jueves 27 de agosto mientras recibía tratamiento médico en Estados Unidos. El Reino de Tooro confirmó inicialmente su muerte sin revelar la enfermedad.

Posteriormente, Museveni informó que la madre del rey, Best Kemigisa, le había comunicado meses antes el diagnóstico de cáncer. El Gobierno ugandés ayudó a financiar su tratamiento primero en Alemania y luego en Estados Unidos, donde finalmente murió.

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Hasta ahora no se ha informado oficialmente qué tipo de cáncer padecía.

Oyo Nyimba nació el 16 de abril de 1992 y se convirtió en rey cuando tenía apenas tres años, tras la muerte de su padre, Patrick David Matthew Kaboyo Olimi III, en agosto de 1995.

Reinado y legado

Fue entronizado el 12 de septiembre de ese año y llegó a ser considerado el monarca reinante más joven del mundo.

Debido a su edad, durante sus primeros años las funciones del reino estuvieron a cargo de un consejo de regencia integrado por su madre y otros miembros de la familia real. Posteriormente asumió plenamente sus responsabilidades al alcanzar la mayoría de edad.

Tooro es uno de los reinos tradicionales de Uganda. Sus monarcas no ejercen el poder político de un jefe de Estado, pero mantienen influencia cultural y social entre sus comunidades.

Durante su reinado, Oyo participó en iniciativas relacionadas con educación, juventud, conservación ambiental y prevención del VIH.

Su reinado se extendió durante casi 31 años.

Tras su muerte, el Reino de Tooro informó que dejó un príncipe heredero cuya identidad será revelada conforme a las tradiciones de la monarquía. Museveni indicó posteriormente que se trata de un hijo pequeño del fallecido rey.

El presidente de Uganda dispuso además la celebración de un funeral oficial y ordenó que las banderas del país permanezcan a media asta durante tres días vinculados a las exequias.

Reacciones oficiales

La causa de la muerte no fue revelada inmediatamente. Fue posteriormente cuando Museveni confirmó que Oyo padecía un cáncer agresivo, aunque no precisó el tipo de enfermedad.