Diana de Gales: 29 años después, el ícono que el tiempo no ha podido borrar

Han pasado 29 años desde aquella madrugada de agosto de 1997 en la que el mundo perdió a Diana Spencer. ( EFE/ARCHIVO )

Hay íconos que envejecen con su época y otros que parecen adelantarse a ella. Diana de Gales pertenece a esa segunda categoría.

Han pasado 29 años desde aquella madrugada de agosto de 1997 en la que el mundo perdió a Diana Spencer. Tenía 36 años y su vida terminó abruptamente en París, pero su presencia cultural nunca desapareció del todo.

Hoy, 31 de agosto de 2026, su nombre continúa formando parte de la conversación: en la moda, en la cultura popular y en la manera en que entendemos a la Familia Real británica.

Diana nació el 1 de julio de 1961 en Sandringham, en el seno de una familia aristocrática. Su infancia transcurrió muy cerca de la realeza británica, pero nadie podía imaginar que aquella joven terminaría convirtiéndose en una de las mujeres más fotografiadas y reconocibles del planeta.

Su historia cambió cuando, en 1981, se anunció su compromiso con Carlos, entonces príncipe de Gales. A partir de ese momento, Diana dejó de ser una joven aristócrata para convertirse en una figura pública de dimensiones extraordinarias.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/31/diana-boda-9406fe7d.jpg Vestido que utilizó Diana de Gales el día de su boda. (EFE)

La boda que creó un icono

Si existe una imagen capaz de resumir la fascinación que despertó Diana, es la de su llegada a la catedral de San Pablo para casarse con Carlos.

El vestido creado por David y Elizabeth Emanuel parecía diseñado para una princesa de cuento: mangas voluminosas, encaje, perlas y una cola de más de siete metros. La espectacularidad de la pieza encajaba perfectamente con el espíritu romántico y exuberante de los años 80.

Pero Diana no se limitó a convertirse en una novia inolvidable. Incluso dentro de una ceremonia cargada de tradición, introdujo pequeños gestos que mostraban que no estaba dispuesta a aceptar todas las reglas sin cuestionarlas. Entre ellos estuvo su decisión de eliminar la palabra "obedecer" de sus votos matrimoniales.

Con el tiempo, aquel detalle adquirió un significado mayor: Diana comenzaba a construir una relación particular con las normas de la institución a la que acababa de incorporarse.

De princesa tímida a mujer con voz propia

La Diana de sus primeros años como integrante de la Familia Real era muy diferente de la mujer que el mundo conocería después.

La timidez y cierta inseguridad marcaron sus primeras apariciones públicas. Sin embargo, la exposición constante terminó revelando una personalidad espontánea y una capacidad poco común para conectar con personas de todo tipo.

Diana tenía una manera distinta de ejercer el papel de princesa. No parecía interesada únicamente en representar a una institución; quería utilizar su posición para llamar la atención sobre problemas que afectaban a personas reales.

Sus compromisos humanitarios y su cercanía con colectivos vulnerables contribuyeron a crear una imagen de la realeza mucho más emocional y accesible. En una institución acostumbrada a la distancia y al protocolo, ella introdujo algo que parecía sencillo, pero resultaba revolucionario: empatía visible.

Una madre antes que un personaje público

Otra de las facetas que contribuyó a acercarla al público fue su relación con sus hijos, William y Harry.

Diana procuró que ambos experimentaran, dentro de lo posible, una infancia diferente a la que tradicionalmente habían tenido los miembros más jóvenes de la Familia Real. Quería que conocieran el mundo fuera de palacio y participaba activamente en momentos cotidianos de sus vidas.

Aquella forma de entender la maternidad ayudó a construir una imagen que todavía hoy resulta familiar: la de una madre intentando proteger a sus hijos mientras ella misma aprendía a desenvolverse bajo una presión mediática prácticamente permanente.

Cuando el armario empezó a contar otra historia

La transformación más interesante de Diana también podía observarse frente al espejo.

Después de su separación de Carlos en 1992 y, posteriormente, de su divorcio en 1996, su manera de vestir comenzó a reflejar una seguridad diferente. Ya no se trataba únicamente de elegir el atuendo apropiado para representar a la Corona. La ropa empezó a funcionar como una extensión de su personalidad.

Diana podía aparecer con un elegante traje de chaqueta durante un compromiso oficial y, poco después, ser fotografiada con prendas deportivas, zapatillas o una sudadera informal.

Ese contraste es precisamente una de las razones por las que su armario continúa resultando tan actual.

Muchos de sus estilismos parecen haber escapado de las fotografías de los años 90 para aparecer directamente en los feeds de Instagram y TikTok.

El pantalón ciclista con sudadera amplia, los blazers de inspiración masculina, las zapatillas deportivas y los vestidos negros siguen formando parte del vocabulario de la moda contemporánea.

Diana no necesitó perseguir tendencias. Con el tiempo, fueron las tendencias las que regresaron a ella.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/31/diana-de-gales-2-8c5c1147.jpg (AFP)

La princesa que se convirtió en referencia cultural

La fascinación por Diana tampoco terminó con su muerte.

Su historia ha sido revisitada en películas como Diana (2013) y Spencer (2021), además de formar parte de la narrativa de The Crown. Cada nueva representación ha permitido que personas que ni siquiera habían nacido en 1997 descubran su historia.

Y ahí aparece una de las claves de su permanencia: Diana puede ser recordada simultáneamente como personaje histórico, referente de moda y figura profundamente humana.

Su imagen tiene además una cualidad que pocas celebridades consiguen conservar: resulta reconocible sin parecer inaccesible. El glamour estaba presente, pero también las dudas, los errores, la vulnerabilidad y el deseo de encontrar un lugar propio.

Quizá por eso Diana continúa siendo relevante en 2026. No solamente porque sus fotografías sigan inspirando estilismos o porque sus vestidos continúen siendo estudiados y admirados. Tampoco únicamente porque su vida haya sido convertida en películas y series.

Su verdadero legado está en la transformación de la imagen pública que protagonizó.

Diana mostró que una figura de la realeza podía ser elegante sin resultar distante, poderosa sin perder sensibilidad y famosa sin dejar de mostrar su lado vulnerable. Aprendió a utilizar su visibilidad para hablar de cuestiones que iban mucho más allá de los palacios y las ceremonias.

La moda fue parte de ese lenguaje, pero nunca fue toda la historia. Diana, sin dudas, pertenece a la cultura popular.

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