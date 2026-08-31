El Centro Cultural Banreservas Santiago inaugura retrospectiva de Persio Checo

El artista visual dominicano Persio Checo. ( CEDIDA POR EL CENTRO CULTURAL BANRESERVAS SANTIAGO )

El Centro Cultural Banreservas Santiago inauguró la exposición "Orgánico y desenfadado", una retrospectiva dedicada al artista visual dominicano Persio Checo, que reúne obras representativas de más de cuatro décadas de creación.

La muestra ofrece un recorrido por distintas etapas de la trayectoria de Checo, reconocido como uno de los integrantes de la Generación de los 80, y permite apreciar la evolución de una propuesta artística marcada por su vínculo con la naturaleza, el mar y las memorias de su natal Río San Juan.

Pinturas y esculturas forman parte de una selección en la que convergen materiales como tela, madera, masonite y elementos asociados al entorno marino. A través de ellos, el creador desarrolla formas vegetales, organismos imaginarios y referencias a la herencia taína, presentes de manera recurrente en su producción.

Durante el acto inaugural, la gerente del Centro Cultural Banreservas Santiago, Gladialisa Pereyra, destacó el valor de la exposición como espacio de encuentro entre el público y la trayectoria de un creador dominicano con una amplia presencia en las artes visuales.

"Esta exhibición representa una celebración de la vida en todas sus manifestaciones y un homenaje a la capacidad del arte para reinventar el mundo", expresó Pereyra.

La presentación de "Orgánico y desenfadado" forma parte de las iniciativas desarrolladas por el Centro Cultural Banreservas Santiago para acercar al público a diferentes expresiones artísticas y contribuir a la difusión del patrimonio creativo dominicano.

Al dirigirse a los asistentes, Persio Checo agradeció a Banreservas y a los responsables del centro cultural por abrir espacios que permitan a los artistas compartir sus propuestas con nuevas audiencias.

El creador resaltó de manera particular el respaldo del presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, así como de Gladialisa Pereyra, a las iniciativas relacionadas con las artes visuales.

Checo explicó que buena parte de su producción está estrechamente vinculada con el mar, el ser humano y la naturaleza, elementos que han acompañado su lenguaje creativo a lo largo de los años.

"Estos espacios nos permiten compartir con el mundo la dimensión de nuestras obras, la riqueza de nuestros colores y la forma en que la naturaleza influye en nuestras vidas", manifestó el artista durante la apertura.

También expresó su deseo de que quienes visiten la exposición puedan establecer una conexión personal con las piezas y con los elementos culturales y naturales que han servido de inspiración para su trabajo.

Una trayectoria vinculada al arte dominicano

Nacido en Río San Juan en 1958, Persio Checo es artista visual, arquitecto y gestor cultural. Se formó en la Escuela Nacional de Bellas Artes y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), además de realizar estudios de perfeccionamiento en España y Brasil.

Su lenguaje plástico incorpora influencias del surrealismo y del Land Art, con una producción en la que el paisaje, la materia y los elementos orgánicos ocupan un lugar destacado.

A lo largo de su carrera ha recibido reconocimientos como el Premio del Público de la XII Bienal Nacional de Artes Visuales y el Gran Premio de la III Bienal Paleta del Níquel.

La exposición cuenta con la curaduría y museografía de Guadalupe Casasnovas, la consultoría cultural de Abil Peralta Agüero y la coordinación de exposiciones de Banreservas de Adaunys Rodríguez.

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