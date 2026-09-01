Acroarte reconoce a Rainieri, Bonetti, Monegro y Juan TH con el Premio al Mérito Periodístico

José Mármol, José Monegro, Mayra La Paz, Marisol Pérez viuda Rivera, Juan TH, Marivell Contreras, José Miguel Bonetti, Yamira Taveras, Alexis Beltré, Marcos de Parada Rainieri y Rammy Pérez. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI )

La Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte, celebró la XV Gala del Premio Acroarte al Mérito Periodístico 2026. Fue una noche dedicada a honrar trayectorias que han aportado al desarrollo cultural, económico y comunicacional de la República Dominicana.

La ceremonia, dedicada al periodista Juan Taveras Hernández (Juan TH), reconoció a figuras del empresariado y la comunicación: el empresario turístico Frank Rainieri, fundador de Grupo Puntacana; el empresario José Miguel Bonetti Dubreil, vicepresidente ejecutivo de Mercasid; y el periodista José Monegro, director del periódico El Día.

Honran aportes al país

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/02/72a53756-9518-46db-83d9-2016b198639b-80bdd252.jpg Ligia Bonetti y José Miguel Bonetti. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO)

El empresario Frank Rainieri, quien no pudo asistir, envió un mensaje de agradecimiento que fue leído por su nieto, Marcos de Parada Rainieri.

"Todo sueño, emprendimiento y trabajo deben estar acompañados de visión, perseverancia y familia. Esas tres palabras tienen que comenzar por la casa", expresó Rainieri en el audiovisual.

Su nieto destacó que don Frank recibe el reconocimiento con humildad y agradecido de sumarse a la lista de homenajeados del Premio al Mérito Periodístico junto a figuras como don Pepín Corripio y Melba Segura de Grullón.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/02/1aafb2d8-2100-4d2f-b4a7-ccea40a6320a-d2f67986.jpg Marcos de Parada Rainieri, nieto de Frank Rainieri. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/02/9af35ae8-6b32-4b29-a74f-29d6cf3ce611-75b23023.jpg El empresario Frank Rainieri fue reconocido en la XV edición del Premio al Mérito de Acroarte. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO) ‹ >

El periodista Juan TH fue honrado de manos del poeta y ejecutivo del Banco Popular, José Mármol, y de la presidenta de Acroarte, Marivell Contreras.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/02/24904a77-bbb7-4fb7-8683-8aaf1c9f3bb2-85fd9ddc.jpg El veterano periodista Juan TH, a quien se le dedicó la gala. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO)

El veterano columnista recordó a quien lo inspiró a escribir de arte y política: el extinto director de El Nacional, Radhamés Gómez Pepín, en cuyo medio permaneció durante 42 años. Juan Taveras ponderó la importancia de ejercer la buena comunicación y destacó que se reconozcan a otros que dejan huellas positivas en la nación.

En tanto que José Miguel Bonetti Dubreil fue reconocido por su impronta empresarial y por el vínculo que ha mantenido desde el sector privado con el arte, el deporte y la cultura. Recibió la distinción de manos de los comunicadores Charlie Mariotti y Máximo Jiménez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/02/efe43f83-7ae0-4330-a278-8e881c44c029-a20ca3c4.jpg El empresario José Miguel Bonetti. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO)

"Por 30 años me guió una sola idea: hacer las cosas diferente. Que la televisión, el cine, el béisbol y el baloncesto evolucionaran. Y que en ese proceso los actores, directores y presentadores de nuestro país sintieran que tenían un lugar para crecer. Si algún día me recuerdan, que sea por eso. Reinventarse no es opción, es la manera", expresó Bonetti.

José Monegro, quien inició en el periodismo a los 18 años, recibió su reconocimiento entre aplausos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/02/7e55367d-f343-4fb8-9b59-1cf232c1d658-4f71b4e7.jpg El director del periódico El Día, José Monegro. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO)

"Yo soy director del periódico El Día, pero reportero siempre he sido y siempre seré", afirmó. También hizo un llamado a mirar la música urbana y lo que se dice en los barrios: "algo nos quieren decir esos muchachos".

Cronistas premiados

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/02/adc5c945-6be2-47ce-925d-2f9dcc930495-82f53487.jpg La Escuela Nacional de Locución Prof. Otto Rivera fue reconocida en su 60 aniversario. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO)

Durante el acto, Marivell Contreras valoró que el premio rescata y visibiliza la labor de los cronistas de arte.

"Es una nueva oportunidad para reconocer el trabajo, el esfuerzo, la entrega y la creación que aportan a nuestra identidad y enaltecen a la República Dominicana", dijo la presidenta de Acroarte en su discurso central.

También fue reconocida la Escuela Nacional de Locución Profesor Otto Rivera, con motivo de sus 60 años de trayectoria y en el marco del Día Nacional de la Radio. La distinción la recibió su directora general, la profesora Marisol Pérez viuda Rivera.

El reconocimiento destacó el aporte de la academia en la formación de las grandes voces que hoy prestigian la radio, la televisión y los medios digitales del país.

La gala honró el trabajo sostenido de cuatro cronistas de arte:

Mayra La Paz, de las filiales de Nueva York y Florida, recibió el galardón emocionada. "Venir de un proceso de cáncer etapa 3, donde el Señor me ha permitido volver, es muy gratificante. Gracias. Hoy cumplo 31 años de ejercicio periodístico ininterrumpido poniendo en alto mi bandera. Aunque esté fuera, amo mi patria".

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Yamira Taveras, de la filial Santiago, inició en 1990 en el periódico La Información, y rememoró:

"30 años de periodismo de Santiago para el país. Este oficio se convirtió en una manera de mirar al mundo y una manera de vivir. Hoy agradezco este reconocimiento porque me hace pensar que las historias contadas y los años de trabajo tienen un sentido y ha valido la pena".

Rammy Pérez, de la filial Nueva York, icónico presentador de Bachata Universal y fundador de Acroarte, dedicó el premio a Alcy de la Rosa y Pedro Araujo. Recordó su paso por los medios y su rol en la primera directiva de Acroarte en 1984.

Y Alexis Beltré Ramírez, expresidente de Acroarte y miembro del Consejo de Directores, también fue distinguido. "Lo recibo con humildad, dignidad y con todo el espíritu gremialista", expresó haciendo memoria de los retos que enfrentó cuando asumió la presidencia del gremio en la pandemia, de cual lograron salir airosos.

Un homenaje que conmovió

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/02/35e5b4b8-50b1-455c-8500-ce6095afbb75-b7440e14.jpg El cantautor José Antonio Rodríguez homenajeó a Maridalia Hernández. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO)

Uno de los momentos más sentidos fue el tributo a la cantante Maridalia Hernández. Acroarte preparó un reconocimiento especial por sus más de cuatro décadas de aportes a la música dominicana. La artista no pudo asistir debido al fallecimiento de su madre.

Al inicio de la ceremonia, el cantautor José Antonio Rodríguez la homenajeó interpretando "Para quererte", la canción que escribió para ella y que Maridalia ha popularizado en las últimas décadas. Más adelante, Pavel Núñez interpretó el clásico "Te ofrezco".

"Reconocer a figuras como Maridalia es honrar los más altos valores del arte. Representan la afinación, la elegancia, el buen gusto musical y la dignidad del arte dominicano y caribeño", manifestó Contreras.

El cantautor Manuel Jiménez fue otro de los artistas de la ceremonia, quien interpretó, a guitarra y voz "Derroche" y "Quien no sabe de amor, no sabe nada".