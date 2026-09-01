Dafne Guzmán conducirá Miss Mundo y participará en conversatorio

Dafne Guzmán conducirá la transmisión de Miss Mundo 2025 desde Telesistema. ( SUMINISTRADA POR LA PRESENTADORA. )

La reconocida comunicadora Dafne Guzmán tendrá a su cargo, desde los estudios de Telesistema, la traducción y conducción junto a la conocida periodista Wanda Sánchez, de la edición número 75 del concurso Miss Mundo que se realizará en Vietnam este sábado 5 de septiembre, con transmisión simultánea a través de del canal 11.

La transmisión será en vivo a las 8:00 am, para poder estar acorde con la hora del evento en Vietnam, con una repetición ese mismo día, pero en horario Prime time a las 8:00 pm por el mismo canal, lo que permitirá que un mayor público pueda disfrutar de la participación de nuestra representación dominicana Joheirry Mola Dominguez.

Conversatorio

Ese mismo sábado, pero a las 5:00 pm, la siempre llamada Chica de Calle, será una de las panelistas en el importante conversatorio Plenamente mujer, organizado por el Grupo Académico Mujeres en Salud Mental.

Dafne fue escogida por su trayectoria que sin duda inspira liderazgo y conexión con las mujeres .

que sin duda inspira liderazgo y conexión con las . El conversatorio será en el Hotel Catalonia y reunirá a siete psiquiatras dominicanas para debatir sobre la salud mental femenina desde una perspectiva vivencial y profesional

Trayectoria

Una de las comunicadoras dominicanas jóvenes que ha conseguido méritos por su constancia a través del tiempo y su constante evolución es Dafne María Guzmán López. Nació en la ciudad de Santo Domingo el 11 de octubre de 1978.

Inicia oficialmente su carrera en el 1996 en Amé, canal 47, siendo la voz en off y la asistente de producción del programa «De Calle». Nombre que luego se convertiría prácticamente en su marca durante la mayor parte de su carrera.