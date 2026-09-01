La dominicana Scarlett Barett es nombrada imagen de Colombia Fashion Kids 2027

La dominicana Scarlett Barett. ( CORTESÍA DE PREMIUM CLASS MODELING ACADEMY )

Con 8 años, la modelo infantil dominicana Scarlett Barett fue nombrada Imagen de Colombia Fashion Kids 2027, convirtiéndose en la primera dominicana en recibir este título.

El reconocimiento fue anunciado durante la edición 2026 de Colombia Fashion Kids, celebrada en Bogotá, donde Scarlett participó como parte de la delegación de Premium Class Modeling Academy y PCMA Models Kids.

Colombia Fashion Kids es una plataforma internacional de moda infantil que reúne a niños y adolescentes de entre 5 y 17 años y promueve el modelaje, la formación, la diversidad y la inclusión.

Durante el evento, Scarlett desfiló para varias marcas y diseñadores de Colombia, Puerto Rico y República Dominicana, entre ellos By Camila, TPY Kids, Meraki Kids Jeans, Kira Enid y Starlin de Holma. Su participación terminó con el anuncio de su nombramiento como Imagen 2027.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/01/scarlett-barett-y-mayra-delgado-4a0e6ad6.jpeg Scarlett Barett y Mayra Delgado. (CEDIDA)

Scarlett forma parte desde hace casi dos años de Premium Class Modeling Academy, dirigida por Mayra Delgado, donde ha recibido formación en distintas áreas del modelaje.

"Ver a Scarlett recibir este título representa mucho más que un logro individual. Es el resultado de muchos días de formación, disciplina y constancia", expresó Delgado.

La academia fue reconocida en 2025 y 2026 como Mejor Escuela de Modelos de República Dominicana en los Premios a la Moda Dominicana.

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Ahora, como Imagen Colombia Fashion Kids 2027, Scarlett participará en las próximas actividades de la plataforma y continuará desarrollando su carrera en escenarios de moda infantil nacionales e internacionales.

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