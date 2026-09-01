El Teatro Guloya celebra 35 años con el estreno de "Bendito Gordo"

Los actores Claudio Rivera y Viena González. ( CEDIDA POR TEATRO GULOYA )

El Teatro Guloya celebra 35 años de trayectoria con el estreno de "Bendito Gordo", una comedia oscura y satírica escrita y dirigida por Claudio Rivera.

La obra se estrena el 4 de septiembre y tendrá funciones los viernes y sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 6:30 de la tarde, en la sala Otto Coro del Teatro Guloya, en la Ciudad Colonial.

"Bendito Gordo" cuenta la historia de "El Gordo", un hombre que consigue un puesto como ayudante ministerial gracias a su tío y comienza a buscar la forma de alcanzar el éxito. Mientras avanza en su nueva posición, se enfrenta a situaciones absurdas y a las consecuencias de sus propias decisiones.

La obra utiliza el humor y la sátira para abordar algunas contradicciones de la vida cotidiana y temas de la realidad dominicana.

El elenco está integrado por Gerardo "El Cuervo" Mercedes, Luinis Olaverría y Viena González. Mercedes cuenta con una amplia trayectoria en el cine dominicano, mientras que Olaverría es una de las figuras jóvenes de la escena teatral nacional.

González, además de actuar, ha sido productora y una de las figuras principales en la historia del Teatro Guloya.

La producción reúne también a varios profesionales del teatro dominicano. Fidel López está a cargo de la escenografía; Vera Bertuzzi, del vestuario; Ernesto López, de la iluminación; Miguel Ramírez, del diseño de la Palma Real; Vic Contreras, de la banda sonora; Jafreisy De la Rosa y Yacela Payano, de las animaciones, y Mabel Manzano, de la línea gráfica.

Con esta producción, Guloya conmemora sus 35 años de trabajo en el teatro independiente dominicano.

"Ya son 35 años haciendo el teatro en el que creemos y persistimos", señala Claudio Rivera. "No sabemos hacer otra cosa que insistir con imaginación, rigor y sentido de urgencia".

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Las funciones serán en la sede del Teatro Guloya, en la calle Arzobispo Portes 205, Ciudad Colonial. Las entradas tienen un costo de 1,000 pesos para público general y 700 pesos para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Para reservas e información se puede llamar al 809-685-4856 o consultar las redes sociales del Teatro Guloya.

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