IX Festival Nacional de Teatro llevará 75 funciones a escenarios y comunidades de todo el país

El dramaturgo Richarson Díaz, titular de la Dirección de Festivales de Teatro, y el viceministro de Cultura, maestro Amaury Sánchez, durante el encuentro con representantes de la prensa y gestores culturales. ( DIARIO LIBRE/SEVERO RIVERA )

En un encuentro con la prensa celebrado anoche en la Galería de Arte Ramón Oviedo, en la sede del Ministerio de Cultura, el viceministro de esa institución y el titular de la Dirección de Festivales de Teatro, el dramaturgo y actor Richarson Díaz, ofrecieron los detalles de la celebración de la novena edición del Festival Nacional de Teatro, (Fenate) que se desarrollará del 22 de octubre al 1 de noviembre en diversos escenarios del país.

Al dirigirse a teatristas, funcionarios del Ministerio de Cultura y a los periodistas que estuvieron en el acto, Richarson Díaz anunció que esta entrega, dedicada a la destacada actriz y gestora cultural Olga Bucarelli, cuenta con una programación sustentada en 32 espectáculos y 75 funciones, con un impacto en salas y espacios no convencionales diseminados en provincias y comunidades del país, bajo el lema «El teatro llega a ti».

Organizado por el Viceministerio de Creatividad y Formación Artística y la Dirección de Festivales de Teatro, el Fenate busca ampliar los circuitos tradicionales de exhibición y acercar las artes escénicas a comunidades de todo el país.

Programación del Fenate

La programación incluye cinco obras infantiles, 15 producciones para salas convencionales y nueve propuestas para espacios alternativos. En el Distrito Nacional se presentarán en escenarios como las salas Ravelo y Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

También servirán de escenario para el Fenate, la salas Manuel Rueda, el Centro Cultural Narciso González, Casa de Teatro y Teatro Guloya.

El maestro Amaury Sánchez, viceministro de Cutlrua, destacó que en un esfuerzo por contribuir al fortalecimiento de la cultura, se realilzarán funciones en Santiago, Puerto Plata, Moca, Boca Chica, San Luis, Los Alcarrizos y Sabana Perdida.

"Con esta iniciativa damos continuidad a la descentralización de la cultura, uno de los ejes fundamentales que ha trazado el presidente Luis Abinader, cuya ejecución implementa nuestro ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, para promover en todo el país las manifestaciones artísticas y contribuir al enriquecimiento del acervo cultural del pueblo dominicano", comentó Sánchez.

La apertura será el 22 de octubre con "Salomé" , del Teatro Rodante Dominicano . El festival incluirá además talleres, paneles y conversatorios sobre crítica teatral, improvisación, títeres, teatro familiar y circulación internacional de producciones dominicanas.

con , del . El festival incluirá además talleres, paneles y conversatorios sobre crítica teatral, improvisación, títeres, teatro familiar y internacional de producciones dominicanas. Las boletas estarán disponible a través del sitio web del Ministerio de Cultura.