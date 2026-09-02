"Cultura de conversaciones", cuando hablar también significa actuar

Para José Bretón, un buen gerente debe comenzar escuchando más que hablando, tratando de comprender aquello que la otra persona quiere expresar antes de entrar en la etapa de coordinación y cierre de acuerdos. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

Reuniones, llamadas, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y encuentros con colaboradores forman parte de la rutina de cualquier ejecutivo. Aunque estas actividades ocupan buena parte de la jornada laboral, con frecuencia son percibidas como interrupciones del verdadero trabajo.

Para José Bretón, coach ejecutivo y de equipos, esta separación entre conversar y actuar parte de una concepción equivocada sobre la manera en que las personas coordinan sus acciones.

Esta idea sirve como punto de partida para "Cultura de conversaciones: 18 distinciones para hacer gestión y liderazgo aplicado", un libro en el que Bretón propone reconsiderar el valor de la conversación dentro de las organizaciones y su relación con la productividad, el liderazgo y el bienestar.

La obra plantea que acción, emoción y palabra son elementos interdependientes y que las conversaciones constituyen una parte esencial de la gestión de personas y equipos.

La publicación es también el resultado de años de trabajo alrededor de este tema. "Yo tengo precisamente 14 años trabajando con el tema de conversaciones. En un principio fue meramente técnico, de trabajo. Sin embargo, me di cuenta que todo terminaba o confluía en la conversación a nivel gerencial y de liderazgo", explica Bretón.

Con el tiempo, esa experiencia lo llevó a querer dejar plasmadas sus ideas en un material que pudiera utilizarse en distintos contextos.

Aunque su punto de partida está relacionado con las organizaciones, Bretón explica que buscó que el libro también pudiera ser aprovechado en las relaciones entre padres e hijos, amigos y otros ámbitos de la vida cotidiana.

La conversación también es una acción

Una de las ideas centrales de "Cultura de conversaciones" cuestiona la tradicional separación entre hablar y hacer. Para Bretón, el lenguaje no se encuentra al margen de la acción, sino que puede ser precisamente aquello que permite ponerla en marcha.

"La conversación es una acción. Uno asume acción como algo físico, algo de hacer con las manos, algo de hacer con el cuerpo. Aquí estamos diciendo que el lenguaje es acción y esa acción del lenguaje te va a mover a la acción final que tú quieres", afirma.

El planteamiento adquiere especial importancia dentro de las empresas, donde buena parte de la jornada de gerentes y ejecutivos transcurre precisamente conversando.

Bretón señala que reuniones, llamadas, mensajes y otros intercambios pueden representar más de la mitad del tiempo de un gerente y porcentajes todavía mayores en posiciones superiores. En esos espacios se realizan peticiones, se establecen acuerdos, se toman decisiones y se coordinan acciones.

Esto no significa, sin embargo, defender cualquier reunión simplemente por el hecho de que exista. El problema, según Bretón, está en distinguir entre eliminar las reuniones y aprender a realizarlas de manera productiva.

"Entonces, una cosa es entender cómo hacer más productiva una reunión que eliminar la reunión. Hay más reuniones no productivas, y ese es el reto, que es reuniones que puedan ser eliminadas", señala.

Para Bretón, la productividad gerencial está relacionada con la calidad de esas conversaciones. Una reunión puede requerir menos tiempo si permite alcanzar mejores acuerdos, formular peticiones de manera clara y establecer compromisos que conduzcan a resultados.

A esto se suma otro componente que considera importante: el bienestar que puede generar sentirse escuchado dentro de una organización.

Conversar no es simplemente hablar

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/01/26082026-jose-breton-escritor-5-f362d0eb.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/01/26082026-jose-breton-escritor-5-f362d0eb.jpg José Bretón plantea que una conversación puede generar una acción operativa cuyos resultados pueden provocar o procesos de retroalimentación. (DL/NEAL CRUZ)

La propuesta también requiere establecer diferencias entre conceptos que habitualmente se utilizan como sinónimos. Bretón hace una distinción directa: "Conversar no es hablar ni comunicar. Hablar es cuando me tomo un café contigo y te cuento mis penas y alegrías".

Comunicar, explica a continuación, consiste en transmitir un mensaje o informar, mientras que la conversación que plantea está orientada hacia la posibilidad de generar acuerdos y futuros diferentes. Dentro de ese proceso, escuchar adquiere tanta importancia como expresarse.

Según Bretón, un buen gerente debe comenzar escuchando más que hablando, tratando de comprender aquello que la otra persona quiere expresar antes de entrar en la etapa de coordinación y cierre de acuerdos. La conversación tampoco tiene que convertirse en un proceso interminable que impida ejecutar las tareas.

"Es un tema de abrir peticiones para generar acuerdos y eso pudiera suceder en un minuto cuando uno está entrenado en estas cosas y dejar que la persona haga la acción que tiene que hacer", sostiene.

De esta manera, conversación y ejecución forman parte de un proceso continuo.

"Es decir, la acción y la conversación van y vienen y termina siendo parte de una sola cosa", resume Bretón.

El valor de saber escuchar y dar retroalimentación

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Otro de los terrenos donde la conversación adquiere particular importancia es el feedback. Bretón considera necesario evitar observaciones demasiado generales y llevar la retroalimentación hacia elementos descriptivos y observables, utilizando ejemplos y tomando en cuenta el contexto en el cual ocurrió determinada conducta.

También plantea que las organizaciones necesitan desarrollar una cultura donde la retroalimentación sea asumida como un proceso natural y no únicamente como una tarea exigida por los departamentos de recursos humanos. Incluso determinados comportamientos pueden funcionar como feedback aunque nadie los exprese verbalmente.

"Si yo convoco una reunión y nadie va, nadie dijo nada, pero es un feedback. Si todo el mundo llega impuntual, a pesar de que yo he dicho que sea puntual, es un feedback", explica.

Esta mirada se conecta con otra de las propuestas del autor: la calidad de las conversaciones puede tener consecuencias sobre la cultura organizacional, el bienestar de los colaboradores, el aprovechamiento del talento y la capacidad de los equipos para alcanzar resultados.

Bretón plantea la cultura conversacional como un puente entre los recursos disponibles en una organización y la manera en que sus integrantes finalmente trabajan y conviven.

Una propuesta que sale de la oficina

Aunque "Cultura de conversaciones" tiene una clara aplicación empresarial, Bretón insiste en que su destinatario no es únicamente el ejecutivo. "Mira, yo me ocupé, y lo digo en la introducción, de escribirle a la persona más que al ejecutivo", afirma.

Las 18 distinciones que componen el libro pueden trabajarse individualmente y trasladarse a situaciones cotidianas. Bretón incluso propone dedicar una semana a cada una, en lugar de abordar la obra simplemente como una lectura que debe completarse de principio a fin.

El libro incorpora ejercicios y experiencias relacionadas tanto con el terreno profesional como con el personal.

En una época marcada por la búsqueda constante de nuevas herramientas y tecnologías, su propuesta apunta, paradójicamente, hacia una actividad que forma parte de la experiencia humana desde siempre.

Bretón lo sintetiza con una invitación sencilla: "Aquí no. Aquí vuelve a ti. Vuelve a sentarte contigo. Vuelve a reflexionar. Vuelve a pensar qué hiciste ayer y pensar qué vas a hacer mañana para que puedas marcar la diferencia".

Desde esa perspectiva, "Cultura de conversaciones" busca recuperar algo que, precisamente por cotidiano, puede pasar inadvertido: la influencia que tienen las palabras, la escucha y los acuerdos sobre aquello que finalmente hacemos.

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