República Dominicana será sede del 12° Encuentro Iberoamericano de Museos

El Ministerio de Cultura y la Dirección General de Museos anunciaron la celebración en República Dominicana del 12° Encuentro Iberoamericano de Museos, que tendrá lugar del 14 al 16 de septiembre de 2026.

Durante un encuentro celebrado en el Museo de Arte Moderno, Federico Fondeur, director de referida institución, destacó el papel del programa Ibermuseos como espacio de articulación entre las instituciones de la región.

Fondeur señaló que Ibermuseos se ha consolidado como el más importante órgano de preservación, consulta y, sobre todo, comunicación entre los museos hispanohablantes.

Joan Ferrer, director general de Museos, explicó que cada edición reúne a responsables de políticas culturales, directores y profesionales de museos e investigadores de toda la región para establecer agendas de cooperación y abordar los principales desafíos del sector.

"Que la duodécima edición sea celebrada en Santo Domingo no debe tomarse como un hecho menor o aislado, pues significa, más bien, que durante esos tres días la República Dominicana se convertirá en el epicentro de la conversación museística de Iberoamérica", afirmó Ferrer.

Jornadas

Las jornadas se desarrollarán de manera presencial en el Centro Indotel, en la Ciudad Colonial, donde se reunirán más de 70 profesionales procedentes de los 22 países que integran el programa.

Ferrer resaltó además que esta edición tendrá como novedad la incorporación de Panamá como nuevo miembro del Consejo Intergubernamental que gobierna el Programa de Cooperación.

La programación, bajo el lema "Patrimonios compartidos, futuros comunes", contará con transmisión parcial en línea y traducción simultánea del castellano al portugués y viceversa, lo que permitirá ampliar el acceso a las conversaciones.

La agenda incluirá debates sobre diversidad y apropiación social del patrimonio, inteligencia artificial aplicada a las narrativas museales y protección de los territorios bioculturales frente a los riesgos climáticos.

Según informaron, en los próximos días, el Ministerio de Cultura y la Dirección General de Museos darán a conocer el programa detallado y la lista de invitados internacionales confirmados.

Sobre Ibermuseos

Creado en 2007, Ibermuseos es un programa de cooperación intergubernamental dedicado al fortalecimiento del sector museístico iberoamericano .

es un intergubernamental dedicado al fortalecimiento del . Actualmente articula una red de 22 países y trabaja en áreas como el desarrollo de políticas públicas, la formación de profesionales y la protección del patrimonio museológico, en beneficio de las más de 10,000 instituciones museísticas de la región.

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