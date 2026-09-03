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Miss Mundo Dominicana
Miss Mundo Dominicana

Miss Mundo Dominicana abre su casting 2027 este domingo en Downtown Center

Con esta convocatoria, inicia oficialmente el proceso de búsqueda de las jóvenes que podrían representar al país en futuras competencias nacionales e internacionales

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    Miss Mundo Dominicana abre su casting 2027 este domingo en Downtown Center
    Joheirry Mola Domínguez, Miss Mundo Dominicana 2026. (CEDIDA POR MISS MUNDO DOMINICANA)

    La organización de Miss Mundo Dominicana dio a conocer la fecha de su próximo casting abierto, una jornada destinada a captar nuevas candidatas para la edición 2027 del certamen.

    El encuentro se celebrará este domingo 6 de septiembre, de 9:00 a 11:00 de la mañana, en Caribbean Cinemas de Downtown Center.

    Con esta convocatoria, inicia oficialmente el proceso de búsqueda de las jóvenes que podrían representar al país en futuras competencias nacionales e internacionales.

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    Infografía

    Concurso internacional

    La representante dominicana de la edición 2025 es Joheirry Mola Domínguez, quien buscará traer al país la segunda corona en la gran final, pautada para este sábado 5 de septiembre en Nha Trang, Vietnam. 

    Más de 100 candidatas de diferentes países se reunirán en esta esperada gala para disputar la corona de Miss Mundo, en una jornada que concitará la atención internacional.

    Las actividades previas incluyen competencias preliminares, actividades culturales y proyectos vinculados al programa Beauty With a Purpose (Belleza con Propósito).

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