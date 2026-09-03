Abren casting para buscar a la próxima Miss Mundo Dominicana

La organización de Miss Mundo Dominicana anunció la fecha de su próximo casting abierto, una jornada en la que busca descubrir nuevas candidatas para seleccionar a la representante del país en la edición 2027 del certamen internacional.

El encuentro se celebrará este domingo 6 de septiembre, de 9:00 a 11:00 de la mañana, en Caribbean Cinemas de Downtown Center.

Con esta convocatoria, inicia oficialmente el proceso de búsqueda de las jóvenes que podrían representar al país en futuras competencias nacionales e internacionales.

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Concurso internacional

La representante dominicana de la edición 2025 es Joheirry Mola Domínguez, quien buscará traer al país la segunda corona en la gran final, pautada para este sábado 5 de septiembre en Nha Trang, Vietnam.

Más de 100 candidatas de diferentes países se reunirán en esta esperada gala para disputar la corona de Miss Mundo, en una jornada que concitará la atención internacional.

Las actividades previas incluyen competencias preliminares, actividades culturales y proyectos vinculados al programa Beauty With a Purpose (Belleza con Propósito).

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