La Onda y Sgacedom alcanzan acuerdo con dueña de restaurante por derechos de autor

De izquierda a derecha, Valerio de León, Lucía Castillo, Cintya Montero, Mariano Lantigua, Nelson Mendoza, Kinito Méndez, presidente de Sgacedom, y Leydy Feliz, propietaria del restaurante "Hambre de Pollo", durante la reunión celebrada con los directivos de Sgacedom. ( CEDIDA POR LA ONDA )

La Oficina Nacional de Derecho de Autor (Onda), dirigida por José Rubén Gonell Cosme, reafirmó su compromiso de servir como puente institucional entre los titulares de derechos de autor y los usuarios comerciales de obras artísticas, literarias y científicas, al propiciar una solución consensuada entre la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (Sgacedom) y la propietaria de un restaurante que había manifestado inquietudes relacionadas con el cobro de derechos de autor por la utilización de música en su establecimiento.

La intervención de la Onda se produjo luego de que la institución conociera, a través de las redes sociales, un video publicado por la empresaria Leydi Feliz, propietaria del restaurante Hambre de Pollo, en el que exponía su situación respecto a la aplicación de derechos de autor en su restaurante.

Tras conocer el caso, la entidad asumió un rol activo de acercamiento, escuchó directamente los planteamientos de la usuaria y promovió un espacio de diálogo con los representantes de Sgacedom.

Como parte de este proceso, la Ondaconvocó una reunión el martes 1 de agosto en su sede, con la participación de ambas partes, creando las condiciones para una conversación abierta y transparente. En representación de la Onda participó Lucía Castillo Arbaje, encargada del Departamento de Sociedades de Gestión Colectiva y Derechos Conexos.

Acuerdo entre partes

Durante el encuentro, la propietaria del restaurante tuvo la oportunidad de explicar los detalles de su caso, mientras que los representantes de la sociedad de gestión colectiva , encabezados por su presidente, Kinito Méndez , junto a Cinthya Montero, Valerio de León, Nelson de la Olla y Mariano Lantiagua, quienes revisaron las circunstancias planteadas y evaluaron los elementos particulares de la situación.

tuvo la oportunidad de explicar los detalles de su caso, mientras que los representantes de la , encabezados por su presidente, , junto a Cinthya Montero, Valerio de León, Nelson de la Olla y Mariano Lantiagua, quienes revisaron las circunstancias planteadas y evaluaron los elementos particulares de la situación. La Onda destacó que el intercambio permitió identificar puntos de entendimiento amistoso y culminó con un acuerdo satisfactorio para las partes involucradas, evidenciando la importancia del diálogo institucional como mecanismo para prevenir conflictos y fortalecer la confianza en el sistema de derecho de autor.

destacó que el intercambio permitió identificar puntos de amistoso y culminó con un para las partes involucradas, evidenciando la importancia del como mecanismo para prevenir conflictos y fortalecer la confianza en el sistema de derecho de autor. Tras los resultados de la reunión, el director de la Onda, José Rubén Gonell Cosme, afirmó que durante su gestión ha mantenido como principio el compromiso de construir una institución cercana a los ciudadanos y accesible para creadores, emprendedores, comerciantes y usuarios de obras protegidas.

"La Onda reafirma así su función de moderación y equilibrio dentro del ecosistema de la propiedad intelectual, facilitando el entendimiento entre quienes crean contenido y quienes hacen uso legítimo de este en actividades comerciales", expresó el funcionario.