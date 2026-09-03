Muere a los 33 años Carla Jeffery, actriz conocida por "iCarly" y "Zombies"

Carla Jeffery en una imagen de archivo. ( DAVID SWANSON/EPA-EFE )

"Descansa en paz, Carla. Tu luz nunca será olvidada", este texto es parte del mensaje compartido por los representantes de Carla Jeffery, actriz estadounidense que se dio a conocer por la saga "Zombies" de Disney y en la serie televisiva "iCarly", para dar a conocer su fallecimiento el lunes 1 de septiembre, a los 33 años de edad.

Su agencia de representación Alexanders Talent Management no dio detalles de las causas de su repentino deceso.

"Nuestros corazones están con la familia y los seres queridos de Carla en estos momentos tan devastadores. Pedimos respetuosamente que se respete su privacidad mientras superan esta pérdida inimaginable".

Carla nació en Houston, Texas. Debutó en el cine a los 12 años en la película Chica XXL (Phat Girlz, 2006) junto a Mo'Nique, se lee en el portal de IMDb.

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Interpretó a Bree Prattle en Zombies (2018), Zombies 2 (2020) y Zombies 3 (2022), prestando además su voz para la serie animada de la franquicia en 2024. Bree era la alegre porrista y mejor amiga de Addison en la trilogía cinematográfica de Disney Channel.

Carla también participó en numerosas series populares como "Curb Your Enthusiasm" (donde interpretó a Keysha Black), "American Vandal" (Netflix), "iCarly", "Good Luck Charlie" y "Shake It Up".