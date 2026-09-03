Netflix celebra a Cantinflas con 35 películas del icónico comediante mexicano

Mario Moreno, conocido mundialmente como Cantinflas, murió el 20 de abril de 1993 en Ciudad de México, a los 81 años. La causa de su muerte fue cáncer de pulmón. ( EFE/ARCHIVO )

Netflix incorporó 35 películas de Mario Moreno Cantinflas a su catálogo como parte de la iniciativa "Que México se vea", con la que busca acercar a sus suscriptores a una parte importante de la historia del cine mexicano.

La selección reúne títulos protagonizados por el actor, director y guionista mexicano, considerado una de las figuras más reconocidas de la comedia y del cine de México.

La iniciativa forma parte de las celebraciones por el 15 aniversario de la llegada de Netflix a México y busca fomentar entre sus suscriptores el acercamiento al cine local.

Entre las películas disponibles se encuentran "Ni sangre ni arena", "El gendarme desconocido", "Los tres mosqueteros", "El circo", "Romeo y Julieta", "Gran hotel", "Un día con el diablo", "Soy un prófugo", "A volar joven", "El supersabio", "El mago", "El portero", "El siete machos", "Si yo fuera diputado", "El bombero atómico", "El señor fotógrafo", "Caballero a la medida" y "Abajo el telón".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/03/40000417811-82a6ad53.jpg La incorporación reúne 35 películas de Cantinflas y forma parte de "Que México se vea", una iniciativa que busca acercar a los suscriptores al cine mexicano. (EFE)

La selección también incluye "El bolero de Raquel", "Sube y baja", "El analfabeto", "El extra", "Entrega inmediata", "El padrecito", "El señor doctor", "Su excelencia", "Por mis pistolas", "Un Quijote sin mancha", "El profe", "Don Quijote cabalga de nuevo", "Conserje en condominio", "El ministro y yo", "El patrullero 777", "El barrendero" y "Pepe".

Cantinflas y su legado

Mario Moreno, conocido mundialmente como Cantinflas, murió el 20 de abril de 1993, en Ciudad de México, a los 81 años. La causa de su muerte fue cáncer de pulmón.

Su trayectoria cinematográfica trascendió las fronteras de México y alcanzó a públicos de distintos países de América Latina. Su personaje se caracterizó por el humor, los juegos de palabras y una particular forma de abordar situaciones de la vida cotidiana.

El actor también desarrolló trabajos como director y guionista, además de participar en numerosas producciones que forman parte de la historia de la comedia mexicana.

Una selección para nuevas generaciones

Con "Que México se vea", Netflix busca fomentar el acercamiento de sus suscriptores al cine mexicano. En el caso de Cantinflas, la incorporación de sus películas ofrece también la posibilidad de que espectadores más jóvenes conozcan parte de la obra del artista.

La selección reúne películas realizadas en diferentes momentos de su carrera, desde títulos como "El gendarme desconocido" y "Los tres mosqueteros" hasta producciones posteriores como "El ministro y yo", "El patrullero 777" y "Pepe".

El homenaje se desarrolla en el marco de los 15 años de Netflix en México y pone nuevamente a disposición de sus usuarios una parte de la filmografía de uno de los artistas más conocidos del cine mexicano.