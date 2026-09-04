Cinco jóvenes dominicanos han asumido el reto de hacer historia.

Maikol Yafrani Arias Sánchez, Mayury A. Vélez Sánchez, Abril Sharmin del Rosario Jiménez, Franchesca Alí Minier Suárez e Ismael Alejandro Durán de la Rosa, todos de 18 años y procedentes de distintas provincias, participan en "Juventud en Voz Alta", iniciativa del Ministerio de la Juventud con la que República Dominicana busca recuperar el Récord Guinness de lectura en voz alta por equipo, actualmente en poder de Nigeria.

La jornada comenzó el 31 de agosto a las 6:00 de la tarde y se extenderá durante 20 días. Los participantes se alternarán para mantener la lectura de manera ininterrumpida, mientras avanzan hacia la marca que les permita devolver este reconocimiento al país.

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Para Mirla Lara de Bonnelly, encargada de Cooperación Internacional del Ministerio de la Juventud y oficial de cumplimiento para el Récord Guinness, el propósito va mucho más allá de alcanzar una cifra: se trata de demostrar a otros jóvenes que son capaces de asumir grandes desafíos y convertirlos en logros.

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"Esto es hacer historia, esto es nosotros decirles a los jóvenes que ustedes pueden, no hay límites, podemos hacer cosas grandes, podemos destacar el récord mundial. La juventud es la voz y nosotros nos hacemos eco de esa voz con este récord que hoy regresa a casa".

La hazaña tiene además un antecedente dominicano. En 2011, otros cinco jóvenes establecieron un récord mundial de lectura en voz alta que posteriormente extendieron hasta superar las 365 horas. Quince años después, una nueva generación intenta recuperar ese reconocimiento.

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Una selección que representa al país

Los cinco jóvenes fueron escogidos mediante un proceso en el que participaron instituciones educativas y el Ministerio de Educación, tomando en cuenta su desempeño, disciplina, liderazgo y vinculación con la lectura.

Mayury, representante de María Trinidad Sánchez, se había destacado por su participación en el PLERD, debates y el Modelo de Naciones Unidas.

José Miguel Esteban, técnico distrital del Distrito Educativo 14-06, destacó que iniciativas como esta pueden abrir nuevas oportunidades a los estudiantes.

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"Le abre puertas, es una nueva oportunidad para cada joven, porque leer es más que mover la página de un libro, es una oportunidad de que el joven se abra a través de la lectura. Hoy está Mayuri, está Ismael, este equipo de jóvenes, pero mañana puede ser otro joven".

La iniciativa busca precisamente que los protagonistas sean vistos como referentes cercanos por otros estudiantes.

"Con la ayuda de Dios, todos podemos avanzar y lograr lo que nos proponemos en la vida, estos jóvenes son un fiel ejemplo de creer en si mismos, tú puedes! Sostuvo Lara de Bonnelly", sostuvo Lara de Bonnelly.

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La literatura dominicana protagonista

El repertorio seleccionado está compuesto por 51 obras y cerca de 14,000 páginas. El 65 % de los títulos corresponde a autores dominicanos.

El recorrido comenzó con Hay un país en el mundo, de Pedro Mir, acompañado de la lectura de la Constitución de la República Dominicana y la Ley General de Juventud 49-00. La superación de la marca vigente está prevista durante Cuando amaban las tierras comuneras, mientras que el cierre será con Al filo de la dominicanidad, de Andrés L. Mateo.

"Este es el momento de nosotros elevar lo que hacemos, de nosotros dar ese reconocimiento a nuestros escritores locales", explicó Lara de Bonnelly.

Un reto bajo estrictos controles

El intento se desarrolla en una cabina especialmente acondicionada frente al Ministerio de la Juventud y transmitida en vivo las 24 horas.

Los participantes realizan relevos de acuerdo con los lineamientos establecidos para este tipo de récord, mientras un equipo se ocupa de documentar el proceso y garantizar el cumplimiento de las reglas.

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La cabina está climatizada, iluminada y equipada con sillas ergonómicas. Los jóvenes reciben hidratación y alimentación constante, mientras la organización procura preservar tanto su salud física como emocional.

"Siempre cuidando el bienestar de estos jóvenes, su salud física, su salud emocional, porque ellos son los héroes de esta historia", afirmó Lara de Bonelly.

También se han tomado medidas para reducir el ruido exterior y facilitar la concentración de los lectores. La funcionaria considera que la ciudadanía ha respondido al llamado.

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"Yo creo que todo el país ha entendido, ha apoyado, y que en su justa medida ha colaborado para que esto sea un éxito", dijo.

Por ahora, las voces de Maikol, Mayury, Abril, Franchesca e Ismael siguen turnándose frente a los libros.

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Cada página leída suma tiempo. Cada relevo acerca la meta. Cada hora representa un paso más hacia una marca que la República Dominicana quiere recuperar.

Pero mientras el cronómetro avanza, el verdadero desafío parece ser otro: conseguir que, cuando termine el intento, miles de jóvenes dominicanos no solo recuerden que cinco estudiantes buscaron un récord mundial, sino que entiendan que ellos también pueden escribir su propia página de la historia.