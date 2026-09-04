Dos miradas del arte dominicano

La obra "Maternidad" de Ramón Oviedo, parte de la exposición "Oviedo, vigencia de un maestro", en el Museo Autozama. ( CEDIDA POR MUSEO AUTOZAMA )

El Centro Cultural Banreservas Santiago abrió sus puertas a Orgánico y desenfadado, una retrospectiva dedicada al artista visual dominicano Persio Checo, que reúne más de cuatro décadas de trayectoria y permite acercarse a las distintas etapas de su universo creativo.

La exposición reúne pinturas y esculturas realizadas con materiales como tela, madera y masonite, además de elementos vinculados al entorno marino. En las piezas aparecen formas vegetales, organismos imaginarios y referencias a la herencia taína, constantes dentro de una propuesta marcada por la relación entre naturaleza, mar y memoria.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/03/whatsapp-image-2026-08-31-at-105811-am-f1534b9d.jpeg El artista visual dominicano Persio Checo. (CEDIDA PORCENTRO CULTURAL BANRESERVAS SANTIAGO)

Nacido en Río San Juan en 1958, Checo pertenece a la llamada Generación de los 80. Es artista visual, arquitecto y gestor cultural, formado en la Escuela Nacional de Bellas Artes y la UASD, con estudios posteriores en España y Brasil. Su trabajo incorpora influencias del surrealismo y el Land Art.

Durante la inauguración, el artista agradeció el respaldo de Banreservas y destacó la importancia de contar con espacios donde su obra pueda encontrarse con nuevas audiencias. La muestra cuenta con curaduría y museografía de Guadalupe Casasnovas, consultoría cultural de Abil Peralta Agüero y coordinación de exposiciones de Adaunys Rodríguez.

Oviedo, siempre vigente

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/03/coche-misterio-18-x-22-mixta-sobre-papel-59e52155.jpg Coche misterio, de Ramón Oviedo. (CEDIDA POR MUSEO AUTOZAMA)

Mientras tanto, el universo de otro de los grandes nombres de la plástica dominicana llega al Museo Autozama con Oviedo, vigencia de un maestro, exposición individual dedicada a Ramón Oviedo.

La muestra, organizada por Autozama, Mercedes-Benz y el coleccionista Mario Martínez, reúne obras de la Colección de la Familia Martínez Veloz y propone un acercamiento a la trayectoria de uno de los artistas fundamentales del arte dominicano.

Como parte de la jornada también se pondrá en circulación Oviedo dibujante, publicación que rescata una faceta esencial de la producción del maestro y contribuye a mantener vivo su legado.

La exposición estará acompañada por Ramón Ernesto Morales, Mario Martínez, Omar Molina, Amanda Martínez y María del Carmen Ossaye, quienes participan en distintos roles de la iniciativa.

Dos propuestas, dos generaciones y dos universos creativos que coinciden en un mismo propósito: mantener en movimiento la memoria del arte dominicano.