Un fin de semana en imágenes

Imagen de la exposición "La memoria de las frutas", en la sala María Ugarte, del Centro Cultural de España. ( ALEJANDRO OSSES/PHOTOIMAGEN )

La fotografía sigue tomando espacios de Santo Domingo durante todo el fin de semana con la XII edición del Festival Internacional de Fotografía Photoimagen. La agenda propone un recorrido amplio por exposiciones que exploran la memoria, la identidad, la naturaleza y las distintas formas de mirar nuestro entorno.

En el Museo de Arte Moderno continúa Quisqueya Henríquez: Archivos de lo posible. La exposición se articula en torno a una selección de materiales del archivo de Quisqueya, entendido no solo como un conjunto de documentos, sino como un espacio vivo de investigación que permite reconstruir sus procesos creativos y abrir nuevas lecturas sobre su legado.

También forma parte del recorrido El gran relato, una selección de obras ganadoras del Premio Oskar Barnack, otorgado por Leica; "Excessocenus", de Cristina de Middel y Bruno Morais, proyecto ganador de un Greenpeace Photo Award; "Fotolibros: imagen, memoria y relato", con trabajos de creadores nacionales e internacionales, y "El Caribe: la máquina infinita. Del ingenio azucarero a la IA", de Carlos Acero Ruiz y Ricardo Arispe.

El diálogo entre artistas caribeños también tiene un espacio especial con "Arquetipos Caribe: miradas fotográficas", exposición que reúne las obras del puertorriqueño Héctor Méndez Caratini y del dominicano Mariano Hernández;

Mientras que el Museo Bellapart mantiene abierta El Prado en el Centro: fotografía y memoria, una exposición que reúne obras de los dominicanos Polibio Díaz, Fausto Ortiz y Mayra Johnson, junto a trabajos de reconocidos fotógrafos contemporáneos españoles de distintas generaciones.

La ruta lleva también al Centro de la Imagen, principal casa fotográfica dominicana, donde se presentan Pseudomodernidad: entre jardines y ciudades, de Susan Mézquita, y Desde la ventana: 200 años de fotografía, producción de Ricardo Arispe y Carlos Acero Ruiz.

En Casa de Teatro, el fotógrafo italiano Marco Inzerillo presenta Antillanidades, y en Arte San Ramón, Ysabella Coll muestra Interconexión.

Más miradas para descubrir

Desde hoy, el Centro Cultural de España suma La memoria de las frutas, de la artista visual española Claudia Claremi. Mientras tanto, en Quinta Dominica se rendirá homenaje al fotógrafo dominicano Rubén Abud con una selección de imágenes y proyecciones del documental El fotógrafo de la 40, de Erika Santelices y Orlando Barría.

El sábado, el Museo de Historia Natural acogerá Volver: alas del Caribe, un puente natural, del grupo Fotoguardianes de la Naturaleza, bajo la coordinación del fotógrafo dominicano Pedro Genaro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/03/pedro-genaro-9577f416.jpeg El artista del lente Pedro Genaro. (CEDIDA POR PHOTOIMAGEN)

El circuito paralelo también tiene lo suyo: Cuerpos en tránsito, de Isis Martínez, Aris D´Orville y Vilma Cabrera, llega al Centro Cultural Amaya; mientras el grupo fotográfico santiaguero Sumergidos presenta Mythos en el Instituto Cultural Dominico Americano. Y en la sala Patricia Reid Baquero del Museo de la Catedral, Sandra Garip presenta A la Merced.