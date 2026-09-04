6 historias para vivir la magia del teatro

"Paradiso", en la sala Manuel Rueda del Distrito Nacional, y "Perdida Mente", en el Gran Teatro del Cibao, en Santiago, son dos de las obras teatrales que se presentan este fin de semana. ( CEDIDA POR LOS PRODUCTORES DE LAS OBRAS. )

Llega el fin de semana y con él las ganas de desconectarse de la rutina, buscar un buen plan con amigos, en pareja o en familia y dejarse llevar por la magia de las tablas.

La escena teatral dominicana está más viva que nunca y este fin de semana nos ofrece una cartelera variada, llena de drama, comedia, nostalgia y mucha emoción. Desde el talento de grandes veteranos hasta vibrantes propuestas independientes, hay opciones para todos los gustos y edades, repartidas entre Santo Domingo y Santiago.

Así que prepárate, porque las luces se apagan y el telón está a punto de levantarse.

Y_para ayudarte a decidir qué ver y armar la ruta ideal, hemos preparado un recorrido detallado por seis producciones imperdibles que prometen hacerte reír, reflexionar e impactar tus sentidos desde el primer minuto.

Encontrarás desde provocadoras propuestas que desvelan los pactos oscuros de la vida nocturna e irreverentes sátiras políticas cargadas de un humor negro desternillante, hasta conmovedores relatos sobre el Alzheimer, secretos no dichos, la calidez de la vejez y divertidas aventuras musicales pensadas para el disfrute de los más pequeños (y no tan pequeños) de la casa.

Revisa bien las fechas, organiza tu agenda, compra tus boletas con tiempo y asegúrate el mejor asiento disponible.

La excusa perfecta para salir ya está servida; solo falta que elijas desde qué apasionante ficción vas a vivirla.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/03/imagen-mansion-herminia-413d0b64.jpg (CEDIDA POR LA PRODUCCIÓN DE LA OBRA)

Inspirada en uno de los míticos clubes nocturnos de Santo Domingo, esta producción de Orestíada Teatro sumerge al espectador en un universo de poder, deseo, política y supervivencia.

Escrita por César Sánchez Veras y dirigida por Orestes Amador, la pieza combina música, danza y estética cabaretera en una historia que sigue a una joven de Nagua que comienza a abrirse paso en la vida nocturna hasta convertirse en dueña de su destino.

Con nueve talentosos intérpretes en escena, entre ellos Lissette Jiménez, Gabo Alcántara, Michelle Cruz, la producción está dedicada a la memoria del actor Stuart Ortiz.

Dónde: Sala Ravelo del Teatro Nacional. Fecha: viernes, sábado y domingo, 8:30 p.m. Boletas: boleteria.com.do.

Paradiso

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/03/imagen-paradiso-4bc484b0.png (CEDIDA POR LA PRODUCCIÓN DE LA OBRA)

Ubicada en un hogar de ancianos, esta obra dirigida por Jean Villanueva y Rosa Aurora nos invita a reflexionar sobre la soledad, el tiempo y la amistad. Todo inicia en el velorio de uno de los residentes, desencadenando situaciones llenas de humor, nostalgia y momentos conmovedores entre el grupo de amigos.

Producida por Panda Rosa, cuenta con las actuaciones de Laura Leclerc, Gracielina Olivero, Frank Ceara y Milton Cordero "Lechuga", entre un gran elenco de actores. Además, la obra destinará parte de sus fondos a favor de la Fundación Jompéame.

Dónde: Sala Manuel Rueda del Teatro Nacional. Fecha: viernes y sábado a las 8:30 p.m. y domingo a las 7:00 p.m. Boletas: Uepatickets.

Perdida Mente

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/03/pedida-mente-b0567fb1.jpg (CEDIDA POR LA PRODUCCIÓN)

La aclamada comedia dramática argentina de Mariela Asensio y José María Muscari debuta en el país bajo la dirección de Carlos Espinal.

por un brillante elenco femenino liderado por Cecilia García, Olga Bucarelli, Karina Noble, Pachy Méndez y Laura Rivera, la obra aborda el deterioro cognitivo y el Alzheimer. La trama gira alrededor de una jueza que reúne a las mujeres de su vida tras notar que su mente falla, desencadenando revelaciones familiares inolvidables.

Dónde: Sala Julio Alberto Hernández del Gran Teatro del Cibao. Fecha: viernes 4 y sábado 5 de septiembre a las 8:00 p.m. Boletas: Uepatickets.

El Capitán Control

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/03/imagen-capitan-control-3850fadc.png (CEDIDA POR LA PRODUCCIÓN)

Basado en el nuevo cuento de Anya Damirón, este colorido musical promete entretener a grandes y chicos a través de una experiencia interactiva y educativa. La puesta en escena, dirigida por Joyce Roy con música original de Bonnet, presenta una aventura donde los personajes resuelven sus conflictos mediante la colaboración y la empatía, enfrentándose al villano Capitán Huracán.

Encabezado por Kenny Grullón y Tony Almont junto a un talentoso reparto de 18 actores, el despliegue escénico cobrará vida gracias a la vibrante coreografía de Valentina Grillo a través de canciones pegajosas, personajes memorables y un guion bien dinámico.

Dónde: Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Fecha: sábado y domingo a las 11:00 a.m. y 4:00 p.m. Boletas: Uepatickets y CCN.

Bendito gordo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/03/imagen-gordo-claudio-rivera--perosonaje-el-gordo-larancuent-viena-gonzalez--peronaje-angela-443bba99.jpg (CEDIDA POR LA PRODUCCIÓN)

El Teatro Guloya celebra sus 35 años de trayectoria con el estreno de esta punzante sátira, que desnuda y ridiculiza las contradicciones de nuestra cotidianidad con un humor incisivo.

Escrita y dirigida por Claudio Rivera, la comedia sigue a "El gordo", un personaje nefasto que busca el éxito tras ser nombrado ayudante ministerial. Creyéndose protegido por el Divino Niño de Atocha, enfrentará situaciones grotescas mientras intenta lidiar con sus culpas.

El elenco incluye la participación de Gerardo "el Cuervo" Mercedes, ícono de gran trayectoria en el cine dominicano, la versatilidad de Luinis Olaverría y la complicidad de la primera actriz Viena González.

Dónde: Sala Otto Coro de la Ciudad Colonial. Fecha: viernes y sábados a las 8:30 p.m. y domingos a las 6:30 p.m. Boletas: Teatro Guloya.

Por los secretos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/03/imagen-por-los-secretos-heidy-brown-en-dios-te-salve-maria-a5580020.jpg (CEDIDA POR LA PRODUCCIÓN)

Tras lograr múltiples funciones agotadas desde su estreno, y a petición popular, esta propuesta escrita y dirigida por Ismael Almonte extiende su temporada hasta el domingo 6 de septiembre con los debuts de Cheddy García, Heidy Brown, Héctor Adriel y Mary Gaby Aguilera.

Producida por S28 Producciones, la puesta en escena explora, a través de tres historias profundas –"Malas madres", "El amor es una droga" e "Infiel por una causa"–, temas como el amor, la culpa, la identidad, la maternidad, la violencia de género y las relaciones, exponiendo aquellas verdades que frecuentemente se prefieren callar.

Dónde: Microteatro Santo Domingo. Fecha: de viernes a domingo, entre 8:00 p.m. y 10:00 p.m. Boletas: Microteatro SD.